Amerika már üzletet csinált az orosz–ukrán háborúból, nem érdekli Ukrajna, inkább Grönlandra hajt

Európa nagyobb káoszban van, mint valaha – többek között az orosz–ukrán háború miatt is. A válság már az EU határain túlra is kiterjed, látható, hogy a parányi Moldova – Ukrajnával együtt Európa legszegényebb országa – nem bízik Kijevben, és inkább Romániához csatlakozna hosszú távú érdekei, fennmaradása biztosítására.

Putyin és Trump Alaszkában – az orosz–ukrán háború egyre kevésbé érdekli Amerikát / Fotó: AFP

Ukrajnában a korrupciónak nincsenek párthatárai. Most az ellenzéki Batykivscsina főnökasszonyát, parlamenti szekciójának vezetőjét, a jól ismert szalmafonatos hajú Julija Timosenkót vádolja a fő korrupcióüldöző, a NABU.

Ismét napirenden a moldovai kérdés, Moszkva egyelőre kivár

Moldova Romániához való közeledése érthetően aggasztja Moszkvát. A jelenlegi helyzet szerint ha lezárul az ukrán dráma, akkor a Dnyeszter Menti Köztársaság (PMR, egy szovjet időket idéző képződmény),

egy orosz dominanciájú ütközőzóna lesz vele határos a keleti, több száz kilométeres határszakaszon.

Továbbra sem tudni, hogy mi Moszkva szándéka a PMR-rel, ahol még mindig körülbelül egy ezrednyi orosz fegyveres erő állomásozik, továbbá ott van több tízezernyi tonna lőszerkészlettel Kelet-Európa legnagyobb lőszerraktára. Ember nincs, aki hozzá merne nyúlni az évtizedek óta ott tárolt, ismeretlen fizikai állapotú robbanószerekhez. Nem beszélve arról az alig félmillió lakosról, ukránokról, moldávokról, oroszokról, akik a PMR-ben élnek afféle szocialista lágerparódia-körülmények között.

Egyre szélesedik a brüsszeli vezető réteg és a meghatározó EU-tagországokban, Németországban, Franciaországban, Olaszország, valamint a volt kelet-közép-európai szocialista országok nagyobbik részében domináló pártok ellentéte, ami semmi jóval sem kecsegtet a lefelé tartó spirálban vergődő Európa számára.

Ukrajna ügyében a megbékéléstől ugyanolyan messze vannak, mint hónapokkal ezelőtt, az erőtlen,

anyagi eszközeinek a vége felé járó EU már nem képes tovább követni a Zelenszkij-vezetés egyre mértéktelenebb (legutóbb tíz évre szóló, 800 milliárd eurós) követeléseit.

Kijevig tartana az orosz ütközőzóna?

A katonai helyzet ukrán szempontból tovább romlik. Kijevben a tél roppant hidegét a csaknem teljes sötétség, az elektromos energia hiánya, a vezetékek, trafók tönkretétele súlyosbítja. A helyzet különösen a főváros keleti, a Dnyeper bal partján lévő részében aggasztó. Ebből elemzők arra következtetnek, hogy a Moszkva által tervezett ütközőzóna Ukrajna eme részén magába foglalná a főváros keleti kerületeit is.

A brit perverzek nedves fantáziái

– szó szerint így kommentálta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője John Healey brit védelmi miniszter Kijevben elhangzott szavait arról, hogy ha lehetősége nyílna, „elraboltatná” és bíróság elé állíttatná Vlagyimir Putyin államfőt.