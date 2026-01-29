Tűzszünet Ukrajnában: kiszivárgott az orosz parancs, megvan a pontos dátum, mit és meddig nem lő Putyin – ez ajándék Zelenszkijnek

Orosz Telegram-csatornák szerint ideiglenesen leállhatnak az Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó támadások, ám hivatalos megerősítés nincs. A kiszivárgott információkat Kijevben és nemzetközi szinten is erős fenntartásokkal kezelik a látszólag egyoldalú orosz-ukrán tűzszünetet, amelyet azonban már Donald Trump amerikai elnök is bejelentett.

Vlagyimir Putyin látszólag megkegyelmezett Zelenszkijnek, és átmenetileg leállította az energetikai létesítmények bombázását, amely lehetséges, hogy egy orosz-ukrán tűzszünet kezdete lehet / Fotó: AFP

Több orosz Telegram-csatorna is arról számolt be január 29-én, hogy az orosz hadsereg állítólagos utasítást kapott az Ukrajna energetikai infrastruktúráját érintő csapások ideiglenes felfüggesztésére.

A bejegyzések szerint a parancs január 28-án lépett életbe, és legalább február 3-áig lenne érvényben.

A kiszivárgott dokumentumok alapján a tiltás az erőművekre, alállomásokra, gáztárolókra, olajbázisokra, valamint más kritikus energetikai létesítményekre vonatkozna, beleértve Kijevet és a főváros környékét is. A közölt képernyőfotók hitelességét azonban senki nem erősítette meg.

A Kreml részéről nem érkezett egyértelmű reakció. Dmitrij Peszkov szóvivő újságírói kérdésekre nem kommentálta az értesüléseket, sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azokat. Ez a hallgatás tovább növeli a bizonytalanságot az információk valódiságát illetően.

Ukrajnai katonai és megfigyelő csatornák ezzel szemben egyértelműen tagadják, hogy bármiféle „energetikai tűzszünet” lenne érvényben. Szerintük nincs olyan hivatalos döntés, amely ténylegesen megállítaná az orosz támadásokat, és még egy esetleges belső utasítás sem jelentene garanciát annak betartására.

Az orosz-ukrán tűzszünet első lépése

Az időzítés nem meglepő a tágabb diplomáciai helyzetben: január 23-24-én Abu-Dzabiban béketárgyalásokat tartottak Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével, ahol egyes katonai kérdésekben előrelépésről számoltak be. A következő egyeztetés február elején várható.

Mindeközben a harctéri helyzet továbbra is feszült. Az ukrán hadvezetés több mint száz napi összecsapásról, intenzív drón- és légicsapásokról, valamint folyamatos légvédelmi tevékenységről számolt be. Ez alapján a támadások tényleges leállásának egyelőre nincs kézzelfogható jele.