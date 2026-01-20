Borzalmas dolgot mondott ki kereken Oroszország: az EU vezetői háborúra készülnek, név szerint ők
Aktuális és egyben aggasztó témákról beszélt keddi sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter az orosz-ukrán háború jelenlegi állásáról, az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokról, a nyugat oroszágok Oroszország elszigetelését célzó sikertelen próbálkozásairól, valamint Moszkva geopolitikai érdekeiről is beszél.
Lavrov szerint Moszkva az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatja. „Ha megnézzük a válság történetét 2014 óta, és különösen 2022 óta, akkor láthatjuk, hogy Oroszország részéről nincs hiány jó szándékból a politikai megállapodások megkötése terén. Az európaiak azonban mindent megtesznek, hogy megakadályozzák ezt a béke iránti vágyat, és ugyanígy viselkednek Donald Trump amerikai elnök kezdeményezéseivel kapcsolatban” – idézte a külügyminisztert a Ria Novoszty orosz hírportál.
Szergej Lavrov meg is nevezte azokat is politikusokat, aki szerinte, eddigi nyilatkozataik alapján komolyan készülnek a háborúra Oroszország ellen:
- Kaja Kallas,
- Ursula von der Leyen,
- Friedrich Merz,
- Keir Starmer,
- Emmanuel Macron,
- Mark Rutte.
A tárcavezető szerint az Európában kidolgozott biztonsági garanciák csak a jelenlegi kijevi rezsimre vonatkoznak. Szerinte ezek nem térnek ki arra, hogy miként kell megszervezni az életet az ukrán ellenőrzés alatt maradó területeken, egy szót sem ejtenek az orosz anyanyelvűek jogainak helyreállításáról, az orosz nyelv használati tilalmának feloldásáról, vagy épp az ukrán kánonikus ortodox egyház tevékenységéről.
„Donald Trump elnöksége alatt az Amerika Egyesült Államok lett az egyetlen ország, amely nemcsak megértést tanúsított az orosz fél érdekei iránt, hanem olyan megoldásokat is javasolt, amelyek figyelembe veszik a jelenlegi válság kiváltó okait” – jelentette ki Lavrov, hozzátéve, hogy eközben Volodimir Zelenszkij és Európa hisztérikusan próbálja ráerőltetni az amerikaiakra a fegyverszünet gondolatát. Szerinte Kijev célja az, hogy lehetőséget kapjon lélegzetvételre, és ismét Oroszországra támadjon. Szerinte a jelenlegi európai vezetők gyűlölete Oroszország iránt már túl nagy, Moszkva azonban még mindig nem utasítja el a párbeszédet.
„Az egészséges erők végre felébredtek, hangjuk már hallható. És nem csak Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, hanem Németországban és Franciaországban is. Vannak erők, amelyek elsősorban a nemzeti érdekeiket tartják szem előtt” – mondta Lavrov.
Oroszország és Kína viszonya változatlanul erős
Bár az elmúlt napokban jelentek meg nem éppen erre utaló hírek, Szergej Lavrov kijelentette, hogy Moszkva és Peking kapcsolata soha nem látott szintre emelkedett.
A külügyminiszter szerint soha nem voltak még ilyen erősségűek és mélységük a gazdasági kapcsolatok, az eurázsiai és a globális helyzet alakulásával kapcsolatos álláspontok pedig sok tekintetben egybeesnek.
Lavrov megjegyezte, hogy Kína felül tudta múlni versenytársait azon szabályok közepette is, amelyeket a nyugat az Amerikai Egyesült Államok vezetésével hozott létre, és amelyek megalapozták a globalizációt.
Grönland az állatorvosi ló
Az orosz külügyminiszter szót ejtett az Északi-sarkvidék, és különösen Grönland helyzetérőt. Lavrov szerint a sziget körüli viták a gyarmati korszak következményei. Régen nehéz volt elképzelni, hogy ezek a viták a NATO egységét veszélyeztessék, de most pont ezt láthatjuk.
Oroszország úgy látja, hogy a Grönland körül kialakult helyzetben a nyugati országok korábbi koncepcióik szerint próbálnak egymással tárgyalni. Lavrov szerint Moszkva figyelemmel kíséri a fejleményeket, de nem szándékozik beleszólni.
„Furcsa, hogy azzal indokolják a Grönland körül zajló eseményeket, hogy ellenkező esetben Oroszország vagy Kína elfoglalná a szigetet, erre ugyanis nincs bizonyíték. Biztos vagyok abban, hogy Washington tisztában van azzal, hogy ilyen tervek nem léteznek. Oroszország nyitott az együttműködésben az Északi-sarkvidéken.