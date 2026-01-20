Aktuális és egyben aggasztó témákról beszélt keddi sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter az orosz-ukrán háború jelenlegi állásáról, az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokról, a nyugat oroszágok Oroszország elszigetelését célzó sikertelen próbálkozásairól, valamint Moszkva geopolitikai érdekeiről is beszél.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter / Fotó: Sefa Karacan / AFP

Lavrov szerint Moszkva az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatja. „Ha megnézzük a válság történetét 2014 óta, és különösen 2022 óta, akkor láthatjuk, hogy Oroszország részéről nincs hiány jó szándékból a politikai megállapodások megkötése terén. Az európaiak azonban mindent megtesznek, hogy megakadályozzák ezt a béke iránti vágyat, és ugyanígy viselkednek Donald Trump amerikai elnök kezdeményezéseivel kapcsolatban” – idézte a külügyminisztert a Ria Novoszty orosz hírportál.

Szergej Lavrov meg is nevezte azokat is politikusokat, aki szerinte, eddigi nyilatkozataik alapján komolyan készülnek a háborúra Oroszország ellen:

Kaja Kallas,

Ursula von der Leyen,

Friedrich Merz,

Keir Starmer,

Emmanuel Macron,

Mark Rutte.

A tárcavezető szerint az Európában kidolgozott biztonsági garanciák csak a jelenlegi kijevi rezsimre vonatkoznak. Szerinte ezek nem térnek ki arra, hogy miként kell megszervezni az életet az ukrán ellenőrzés alatt maradó területeken, egy szót sem ejtenek az orosz anyanyelvűek jogainak helyreállításáról, az orosz nyelv használati tilalmának feloldásáról, vagy épp az ukrán kánonikus ortodox egyház tevékenységéről.

„Donald Trump elnöksége alatt az Amerika Egyesült Államok lett az egyetlen ország, amely nemcsak megértést tanúsított az orosz fél érdekei iránt, hanem olyan megoldásokat is javasolt, amelyek figyelembe veszik a jelenlegi válság kiváltó okait” – jelentette ki Lavrov, hozzátéve, hogy eközben Volodimir Zelenszkij és Európa hisztérikusan próbálja ráerőltetni az amerikaiakra a fegyverszünet gondolatát. Szerinte Kijev célja az, hogy lehetőséget kapjon lélegzetvételre, és ismét Oroszországra támadjon. Szerinte a jelenlegi európai vezetők gyűlölete Oroszország iránt már túl nagy, Moszkva azonban még mindig nem utasítja el a párbeszédet.