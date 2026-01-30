Deviza
Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

országjárás
Háborúellenes Gyűlés
DPK
Orbán Viktor

Orbán Viktor ismét útra kel: új országjárás jöhet még az áprilisi választások előtt

Orbán Viktor új bejegyzésével bejelentette, hogy a munkának még koránt sincs vége. A miniszterelnök még április előtt új országjárásra indul, erről pénteken egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.
VG
2026.01.30, 13:29
Frissítve: 2026.01.30, 13:39

Orbán Viktor péntek egy fotót tett közzé a Facebook-oldalán, melyen a külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint Gáspár Evelinnel. A képhez azt írta: „Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal”. A képen látható szöveg pedig egyértelmű üzenet: megkezdődik az országjárás.

Orbán Viktor ismét útra kel: új országjárás jöhet még az áprilisi választások előtt
Orbán Viktor ismét útra kel: új országjárás jöhet még az áprilisi választások előtt / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor már eddig is járta Magyarországot a háborúellenes gyűlésekkel, most viszont úgy néz ki, hogy az áprilisi választások előtt még egy nagy útra indul a miniszterelnök, ahová elképzelhető, hogy Szijjártó Péter is el fogja kísérni.

A korábbi háborúellenes gyűlések egyik korábbi állomása a januárjában Kaposváron megtartott Digitális Polgári Körök-rendezvény volt. A miniszterelnök ott egy nézői kérdésre válaszolva azt állította, hogy a Mol NIS-üzlete és a pancsovai finomító megszerzése nem jöhetett volna létre az Egyesült Államokkal, illetve Donald Trumppal kiépített jó kapcsolatok nélkül. 

Beszédében Trump szerepét a NATO megerősítésével, az energiabiztonsággal és a rezsicsökkentés fenntarthatóságával is összekapcsolta, 

miközben élesen bírálta az európai politikai elitet. A kaposvári esemény így nemcsak háborúellenes üzeneteket hordozott, hanem külpolitikai és gazdasági érvelést is, amely jól illeszkedett Orbán Viktor országjáró rendezvényeinek narratívájába.

Korábban Szegeden Orbán Viktor rendhagyó formában, a Lázárinfó keretében válaszolt a közönség kérdéseire. A kormányfő a beszédében következetesen a békepárti álláspontot hangsúlyozta, élesen bírálva az Európai Uniót és a háború finanszírozását, miközben Donald Trump béketörekvéseit többször pozitív példaként említette. 

Orbán Viktor szerint Magyarország legnagyobb eredménye az volt, hogy kimaradt a közös uniós háborús hitelből, amit komoly gazdasági és szuverenitási sikernek nevezett. A szegedi rendezvény jól mutatta, hogy az országjárás nemcsak politikai mozgósításról szólt, hanem a külpolitikai és gazdasági üzenetek közvetítéséről is, amelyek most az újabb országjárás narratívájában is visszaköszönhetnek.

