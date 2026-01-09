Deviza
felsőoktatás
Hankó Balázs
pályázat

Milliárdokkal díjazzák az egyetemi hallgatók kitartását, de pályázni kell

Hankó Balázs bejelentette, hogy huszonnyolcmilliárd forintos új pályázat támogatja a hallgatói életutat. A pályázatra március elejéig jelentkezhetnek a hallgatói önkormányzatok, a doktoranduszok, a vállalati szereplők és a Magyar Rektori Konferencia.
VG/MTI
2026.01.09, 18:30

Új, 28 milliárd forintos pályázat támogatja a hallgatói életutat – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Educatio kiállításon tartott sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten.

Új, 28 milliárd forintos új pályázat támogatja az egyetemi hallgatókat Új, 28 milliárd forintos pályázat támogatja az egyetemi hallgatók kitartását
Fotó: AFP

Hankó Balázs úgy fogalmazott: a megújult magyar felsőoktatás a fiatalok sikeréről szól, ehhez a sikerhez pedig az kell, hogy minden élethelyzetben támogassák őket. Szavai szerint a siker több komponensből áll: lehetőség, szorgalom, kitartás és tehetség egyaránt szükséges hozzá.

A lehetőség adott, hiszen a megújult magyar felsőoktatás a világ élvonalában van – mondta a miniszter, megjegyezve: 12 magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékába tartozik. Tízből nyolc hallgató elégedett az egyetemével, sőt más barátjának is ajánlaná – fűzte hozzá.

A 28 milliárd forintos kerettel most bejelentett pályázat a kitartást fogja támogatni – mutatott rá Hankó Balázs, aki fontos feladatnak nevezte, hogy az egyetemek minél hamarabb diplomát adhassanak a fiataloknak.

Megértettük, hogy az elmúlt évek változásai miatt máskép kell a fiatal hallgatók egyetemi karrierjét segíteni

– szögezte le a miniszter. Kitért arra is, hogy a lemorzsolódás 2020-ban 25 százalékos volt a felsőoktatásban, jelenleg 18 százalékos, de a cél, hogy ezt az arányt 10–15 százalék közé szorítsák vissza. Hankó Balázs közölte: a pályázatra március elejéig jelentkezhetnek a hallgatói önkormányzatok, a doktoranduszok, a vállalati szereplők és a Magyar Rektori Konferencia.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke kiemelte, a HÖOK elkötelezett a hozzáférhető felsőoktatás és az értékes diploma mellett. Kijelentette: fontosnak tartják, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki nem tudja finanszírozni a tanulmányait.

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi folyamatai átalakították az egyetemisták mindennapjait, a hallgatói lét összetettebb lett, és egyre hangsúlyosabbá válik az önállósodás, a munkavállalás kérdése – magyarázta. Hozzátette: az a modell, amelyben a tanulmányok és a munkatapasztalat nem egymás rovására, hanem egymást erősítve jelennek meg, mindenkinek előnyös.

A HÖOK elnöke rögzítette: a kiszámítható megélhetés a tanulmányi siker alapja, elengedhetetlen feltétele a sikeres tanulmányoknak és a hosszú távú tervezésnek. A HÖOK olyan rendszert szeretne kialakítani, ahol az egyetem és a piaci szereplő közösen felel a hallgató megélhetéséért és azért, hogy a fiatalok gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek.
 

