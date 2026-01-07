A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

Döntött az első nagy magyar város: ingyenessé teszi a parkolást és a tömegközlekedést a rendkívüli hóhelyzet miatt – ezek a szabályok / János Vajda

Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést.

A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni – olvasható a közleményben.

Az E.ON jelezte: elhalasztja a nem sürgős üzemszüneteket

Az elhúzódó hideg időjárás és a további havazások miatt az E.ON Hungária csoport elhalasztja a nem sürgős, tervezett üzemszüneteket, hogy csökkentse az áramszünetek kockázatát. A szolgáltató ugyanakkor elvégzi azokat a halaszthatatlan munkálatokat, amelyek közvetlenül az üzembiztonságot szolgálják, és megelőzhetik a későbbi meghibásodásokat. A Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten több mint ezer szakember dolgozik fokozott készenlétben, téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel, a hálózat folyamatos felügyelete mellett.

A rendkívüli hideg miatt megugrott az áramfogyasztás, ami nagy terhelést jelent a rendszernek,

és időnként automatikus védelmi lekapcsolásokat is okozhat. Az E.ON ezért az ügyfelek együttműködését is kéri, például az egyenletes fűtés fenntartásával és a nagyobb fogyasztású háztartási gépek nappali használatával. Üzemzavar esetén a kritikus intézmények, így a kórházak ellátása minden körülmények között elsőbbséget élvez.

Mindeközben a hideg és havas időjárás az egész országban megnehezíti a közlekedést, bár elzárt település nincs, a közműszolgáltatások zavartalanul működnek, és a hatóságok folyamatosan frissítik a hóhelyzetről szóló tájékoztatást.