Vége a kiskapunak: megváltozott a plazmaadás szabálya Magyarországon, mostantól nem lehet megélni belőle – ezek az új feltételek

2026. január 1-jével életbe lépett a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter, amely szigorúan szabályozza a plazmaadások gyakoriságát. A rendszer célja a donorok egészségének védelme és a plazmaadási folyamatok átláthatóságának növelése.

A plazmaadás új szabályozása megakadályozza a túl gyakori adást, és nyomon követi a donorok korábbi adományait / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

2026 elejétől új korszak kezdődött a magyar plazmaadásban. Bevezették a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regisztert (NKDR), amely országos szinten rögzíti minden plazmaadomány időpontját, függetlenül attól, melyik plazmaközpontban történt.

A cél egyszerre kettős: védeni a donorok egészségét és erősíteni a bizalmat a vér- és plazmaadók között.

Az új rendszer szabályozza a donációk gyakoriságát: két adás között legalább két napnak kell eltelnie, és évente maximum 45 alkalommal lehet plazmát adni. Ez az előírás megakadályozza, hogy a donorok a korábbi gyakorlat szerint naponta, különböző központokban adjanak plazmát mint megélhetési forrást.

„Az NKDR bevezetése jelentős előrelépés a donorbiztonság területén – mondta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. – A rendszer használatát az OVSz-szel kötött megállapodás részletezi, biztosítva az adatvédelmet és a plazmacentrumok hozzájárulását a fenntartási költségekhez.”

A rendszer bevezetését a BioLife Plazmaközpont is megerősítette. Nyerges Judit, a cég ügyvezetője szerint az NKDR növeli az átláthatóságot, biztosítja a hatékony ellenőrzést, és támogatja a legszigorúbb előírások betartását, miközben a donorok adatai teljes mértékben védettek a GDPR szabályozás szerint.

Nem lesz lassabb a plazmaadás

A véradás folyamata továbbra is biztonságos és gyors: a donor 45-60 perc alatt adja le a plazmát, miközben a vérsejteket visszajuttatják a szervezetbe. Fontos azonban betartani az évi 45 adományra vonatkozó korlátot, mert a túl gyakori plazmaadás fehérjehiányhoz, immunrendszer-gyengüléshez, vérszegénységhez, szédüléshez és kiszáradáshoz vezethet.

Az új szabályozás tehát egyszerre szolgálja a donorok egészségét, a plazmakészítmények minőségét és az átlátható, ellenőrizhető adományozást az ország egész területén. A trükközőknek ezzel végleg megszűnt a lehetőségük az évi 45 adomány kijátszására.