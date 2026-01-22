Ezt nem akarta hallani senki: Putyin kiadta az utasítást, megkezdődik az orosz szuperhadsereg felépítése

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz fegyveres erőknek teljes mértékben hazai megoldásokra épülő, intelligens technológiákkal kell felszerelkezniük. A politikus ezt egy, az integrált elektronika (mikroelektronika) fejlesztéséről szóló csütörtöki tanácskozáson jelentette ki a Kremlben.

Fotó: AFP

Putyin hangsúlyozta: az elektronikai komponensek és integrált áramkörök nélkülözhetetlenek a technológiai vezető szerephez olyan kulcsterületeken, mint a mesterséges intelligencia, a űrkutatás, a távközlés és a kvantumszámítógépek. Szerinte ezek hazai gyártása szükséges a tartós gazdasági-technológiai fejlődéshez.

Az elnök azt is mondta, hogy számos ország, például az Egyesült Államok, Kína azon dolgoznak, hogy maguk tudjanak minden fontos elektronikát legyártani, így nem függenek más államoktól. Putyin szerint ez nem csak a katonaságnak fontos, mivel az autóktól az okostelefonokig, a gépektől az orvosi eszközökig mindenhol szükség van ezekre az alkatrészekre.

Az elnök emiatt hangsúlyozta, hogy a fenti elvárások nem csupán a katonai, hanem a polgári szférára is teljes mértékben érvényesek. A tanácskozáson Putyin javaslatot tett egy külön tárcaközi bizottság létrehozására, ami az orosz elektronikai ipar fejlesztésével foglalkozna, több minisztériumot és hivatalt foglalna össze.

Az elnök azt mondta: nem elég csak papíron létrehozni ezt a bizottságot, gyorsan és hatékonyan kell tudniuk dolgozni. A bizottságot – ha megalakítják – Denis Manturov miniszterelnök-helyettes és Andrej Furszenko elnöki tanácsadó, üzletember vezetné. A pontos szabályokat a kormány és az elnöki hivatal dolgozza ki.