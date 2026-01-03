Rendkívüli – Donald Trump: újra lecsapunk Venezuelára, ha kell, és még nagyobb erővel

Újra lecsapunk Venezuelára, ha kell, és még nagyobb erővel – mondta sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnöknek rengeteg nyitott kérdésre kell választ adnia, miután az amerikai hadsereg szombatra virradóra légi csapásokat intézett Venezuela ellen, majd elfogta és „kiröpítette” Nicolás Maduro elnököt, akit a drogkereskedelem támogatása miatt az Egyesült Államokban bíróság elé állítanak.

Fotó: AFP

Majdnem egyórás késéssel kezdődött sajtótájékoztatóján az elnök összefoglalva a következő fontos megállapításokat tette:

Venezuelára történelmi csapást intézett a bolygó legerősebb hadserege hatalmas szakértelemmel, amint az korábban Irán esetében is történt.

Mi fogjuk menedzselni az országot, és békét, szabadságot és igazságot szeretnénk vinni a venezuelaiaknak. Menedzselni az országot ("run the country") ezt nem kéziirányításként képzelik el, hanem a venezuelaiakkal együttműködve.

Biztosítani fogjuk a megfelelő átmenetet. Kérdésekre válaszolva Trump elmondta: sok "rossz ember" van a venezuelai vezetésben, és nem hagyják nekik átvenni Maduro helyét. Egyúttal azt is közölte: kapcsolatban vannak Delcy Rodríguez alelnökkel, akirúl azt gondolják, azt fogja tenni, ami szükséges.

A nagy amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fektetnek be Venezuelában, és helyreállítják a lerobbant és veszélyessé vált olajinfrastuktúráját. Ezt a venezuelaiak javára kívánják tenni, akik eddig nem látták hasznát az ország hatalmas olajvagyonának, amelyből eddig csak csordogált a kitermelés. Arra is ígéretet tett, hogy gondját viselik a Venezuelából elmenekülni kényszerült tömegeknek.

Valószínűleg nem lesz szükség második csapásra, de ha igen, készek vagyunk rá, és az sokkal nagyobb lesz.

Jó szomszédokkal, stabilitással és energiával akarjuk körülvenni magukat – válaszolt az elnök arra a kérdésre, miért akar az USA menedzselni egy dél-amerikai országot.

Venezuela és személyesen a bűnszervezeteket támogató Maduro halálos méreggel árasztották el a mi országunkat, ezrek halálát okozva, és ezt nem hagyhattuk.

(Cikkünk frissül.)