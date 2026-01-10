Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemzetközi repülőtér
Afrika
légitársaság

Óriási repülőtér megépítésébe kezdtek – több ezer milliárdot fordítanak rá

Egy új új repülőtér megépítését jelentették be, amely 110 millió utast képes befogadni. Afrika legnagyobb repülőterének építését kezdték meg Etiópiában.
VG/MTI
2026.01.10, 13:24
Frissítve: 2026.01.10, 13:33

Afrika legnagyobb, teljes elkészülte után évi 110 millió utas fogadására képes repülőterének építését kezdték meg szombaton az etiópiai Bisoftuban, a fővárostól, Addisz-Abebától 45 kilométerre délkeletre.

Egy új új repülőtér megépítését jelentették be
Egy új új repülőtér megépítését jelentették be / Fotó: FL360aero / X

A 12,5 milliárd dolláros (több mint 4 100 milliárd forint) beruházás megvalósítására az állami légitársaság,

 az Ethiopian Airlines kapott megbízást a kormánytól.

„A Bisoftui Nemzetközi Repülőtér a legnagyobb légiközlekedési infrastruktúra-projekt lesz Afrika történetében” – mondta a munka hivatalos megkezdése alkalmából tartott ünnepségen Ahmed Ali Abij miniszterelnök.

A négy felszállópályás légikikötőben 270 repülőgépnek lesz parkolóhely, és a beruházás első szakaszának elkészültével évi 60 millió, majd a második szakasz befejeztével, a tervek szerint 2030-tól évi 110 millió utas áteresztésére lesz képes. Az új nemzetközi repülőtér kapacitása négyszerese lesz a jelenlegi legnagyobb etiópiai repülőtérének, amely két-három éven belül eléri kapacitása teljesítőképességének felső határát - közölte a kormányfő.

A bisoftui repülőtér tervezett kapacitása nagyobb, mint az atlantaié, amely a világon a legtöbb utast fogadta, illetve indította 2024-ben.

Az új repülőtér felépültével Etiópia lesz a világ egyik legjelentősebb légiközlekedési csomópontja – jelentette ki Ahmed Ali Abij.

A beruházást 30 százalékban az Ethiopian Airlines finanszírozza, a többit hitelekből fedezik. A légiflottát és az utasszámot tekintve a 100 százalékban állami tulajdonban lévő légitársaság a legnagyobb Afrikában, és a kevés nyereséges egyike.

A évi 25 millió utas kiszolgálására alkalmas Addisz-Abeba-i repteret felváltó új repülőteret többsávos autópálya és nagysebességű vasút köti össze a fővárossal. A reptéri vasúton óránkénti 120-200 kilométeres sebességgel közlekednek majd a szerelvények – ígérte a miniszterelnök.

A bisoftui repülőtér 35 négyzetkilométeren terül el, az építés megkezdése miatt tavaly már 2500 földművest kellett áttelepíteni 350 millió dolláros költséggel – közölte a légitársaság vezérigazgatója, Mesfin Tasew Bekele.

Százharminc millió lakosával Etiópia az afrikai kontinens legnépesebb országa.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu