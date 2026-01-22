Januári rezsistop: máris itt a fordulat, nem csak azokra vonatkozik, akikről eddig tudtunk – nem ismert részletet árult el Nagy Márton

„Az extrém hidegben sem dőlünk hátra, a rezsicsökkentésre is ráteszünk egy lapáttal. A fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. A kormány januári rezsistopot vezet be a fűtési számlákra” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

Nagy Márton: „Mi többet adunk! Januári rezsistopot vezetünk be!” / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Nemzetgazdasági Miniszter posztjában kiemelte, hogy a 15 éve nem látott hideg következtében megemelkedett fűtési fogyasztás miatt senki sem fog többet fizetni januárban:

Sem azok, akik a nagyobb fogyasztás miatt átlépik a rezsihatárt és magasabb árat fizetnének (árhatás).

Sem azok, akiknek a nagyobb hideg miatt többet kellett fűtenie – legyen szó rezsihatár alatti vagy feletti fogyasztóról (volumenhatás).

„Továbbra is megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat!” – zárta sorait a tárcavezető.

Rendkívüli rezsistopot jelentett be Orbán Viktor – a lakosság jelentős része fellélegezhet

Januári rezsistopot vezetett be a kormány – jelentette be Orbán Viktor szerdán. A miniszterelnök közölte, hogy ennek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült. A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.

„Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Az energiarendszer felkészült az extra terhelésre

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.

Az Energiaügyi Minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A magyarországi gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.