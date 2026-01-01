Deviza
Szörnyű robbanás rázta meg a svájci síparadicsomot – több tízen meghaltak

Az áldozatok között több ország polgárai is vannak, magyar áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés. A robbanás egy zsúfolt bárban történt, ahol az óévet búcsúztatta a tömeg.
K. B. G.
2026.01.01, 11:48
Frissítve: 2026.01.01, 12:02

Szörnyű baleset történt egy, az újévet köszöntő buliban a svájci Crans-Montanában, ahol egy robbanás következtében sokan életüket vesztették és sok a sebesült is, noha a mentőcsapatok gyorsan a helyszínre érkeztek. A mentést nehezíti, hogy a zsúfolt Le Constellation bárban történt a robbanás, ahova akár háromszázan is befértek.

A Le Constellation a robbanás után / Fotó: AFP

Ezt lehet eddig a robbanásról tudni

Az alpesi üdülőközpontban történt baleset áldozatainak azonosítása folyamatban van, az első hírek szerint több ország polgárai is vannak a halottak között. A BBC összefoglalója szerint 

mintegy 10 helikopter, 40 mentőautó és 150 mentős érkezett a helyszínre, olyan sok a súlyos sérült, hogy a helyi kórház intenzív osztálya megtelt. 

A terület fölött repüléstilalmi zónát is kijelöltek a mentés megkönnyítésére, és arra kérték a környék lakóit, hogy szükségtelenül ne menjenek a kórházakba, ne terheljék le a rendszert.

A helyi hatóságok vizsgálják a robbanás okát, de egyelőre nem utal semmi arra, hogy támadás történt volna. Az olasz külügyminisztérium a svájci rendőrségre hivatkozva nagyjából negyven halottról számolt be, míg a sérültek száma száma körül lehet. A baleset egy síparadicsomban történt, de a Le Constellationt nem luxushelyként tartották nyilván. A bár több mint negyven éve üzemelt az üdülőközpontban.

