Ez nem vicc, újraegyesítik Romániát: 35 ezer négyzetkilométert csatolhatnak vissza hozzá, megszólalt Bukarest – „Készen állunk”

A román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója, Eugen Tomac szerint Románia nyitott az egyesülést célzó tárgyalásokra Moldovával, amennyiben a moldovai fél ezt kívánatosnak tartja. Hangsúlyozta, hogy Bukarest bármikor kész leülni a tárgyalóasztalhoz, de kizárólag Moldova akaratából és beleegyezésével.

Fotó: NurPhoto via AFP

„Ez az ő joguk, hogy eldöntsék a saját jövőjüket” – fogalmazott a tanácsadó. Arra a kérdésre, hogy Románia mennyire számíthatna az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok támogatására egy esetleges egyesülési folyamat során, Tomac azt válaszolta, hogy valamennyi nyugati partnerük tisztában van azzal, hogy Romániában és a Moldovai Köztársaságban ugyanaz a nép él.

Tomac arra reagált, hogy Maia Sandu moldovai elnök egy interjújában arról beszélt: ha népszavazást tartanának hazája egyesüléséről az EU- és NATO-tag Romániával, támogatólag szavazna. Elismerte, hogy jelenleg a többnyire román, kisebb részben pedig orosz ajkú, 2,4 millió lakosú országban nincs többségi támogatottsága a Romániához való csatlakozásnak,

Ugyanakkor az Európai Unióhoz való csatlakozást az állampolgárok többsége támogatja, ezért jóval valószerűbbnek tartja az utóbbi utat. Igor Dodon volt elnök, az ellenzéki szocialisták vezetője erre úgy reagált: Sandu azért álmodozik Moldova és Románia egyesüléséről, hogy Moldova történelmének utolsó elnöke, aztán pedig egy új államalakulat vezetője lehessen. Moldovában több párt is szorgalmazza a Romániával való egyesülést.

Noha mintegy 1,5 millió moldovai román állampolgársággal is rendelkezik, a legfrissebb felmérések szerint a moldovaiak mindössze harmada támogatná az egyesülést Romániával.

Mindig voltak fenntartásai az Európai Uniónak

Moldova az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozik azon a terven, amely az el nem ismert Dnyeszteren túli terület (Transznyisztria) reintegrációját célozza. A terv részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Transznyisztria Ukrajnába beolvasztva a Szovjetunió része volt, a Csongrád-Csanád vármegyényi terület a függetlenségét erős orosz segítséggel 1990. szeptember 2-án nyilvánította ki.