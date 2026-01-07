Negyven év után vége: eltűnik Szeged egyik legendás kocsmája – a földdel teszik egyenlővé

Újabb ikonikus vendéglátóhely tűnik el Szeged térképéről: január 1-jével végleg bezárt a Rózsafa söröző. A több mint százéves épületet eladják és lebontják, a helyén társasház épül – írta a Délmagyar.

Egy korszak zárult le Szegeden: a József Attila sugárút és a Rózsa utca sarkán álló Rózsafa söröző végleg bezárt / Fotó: Imre Péter / Délmagyar

Egymás után zárnak be a vendéglátóhelyek Szegeden: éttermek és kocsmák tűnnek el, most pedig egy igazi legenda esett áldozatul. Január elsejével végleg bezárt a Rózsafa söröző, a város egyik legismertebb, legnagyobb múltra visszatekintő kocsmája a József Attila sugárút és a Rózsa utca sarkán.

A hírt maga a tulajdonos, Marosi Péter erősítette meg, aki több mint 40 éven át vitte a Rózsafát.

Igaz a hír, végleg bezártam a Rózsafa sörözőt

– mondta röviden, de egyértelműen.

A döntés mögött elsősorban a gazdasági környezet és az egyre szűkülő vendégkör áll. Marosi Péter eladta az épületet – az árról csak találgatások keringenek, 100 és 240 millió forint közötti összegekről beszélnek –, a házat lebontják, és a helyén társasház épül.

A Rózsafáról 2022 februárjában még úgy írtak, mint biztos pontról Szeged vendéglátásában. Akkor Marosi Péter azt idézte fel, hogy az épület 1890-ben épült, kivételes minőségben. Kilenc éve ugyan felújították, de a legendás tetőszerkezethez nem kellett hozzányúlni. A 30-szor 40 centiméteres, „bivalyerős” gerendákban több mint 130 év alatt még a szú sem tudott kárt tenni.

„Ameddig a Rózsafa működik, a tetőszerkezete is megmarad” – mondta akkor. A mondat ma már különösen fájdalmas: a kocsma bezárt, az épületet elbontják.

Évtizedek után eltűnik a Rózsafa söröző

A hely vendéglátós története a második világháború után indult Rózsakert étteremként, majd Rózsafa vendéglőként. Később inkább italkimérésként működött, generációkon át a Polczner család üzemeltette. A nyolcvanas évek elején vette át Marosi Péter, akinek személyes kötődése is volt a helyhez.

„A nagyapám törzshelye volt a Rózsafa. Előfordult, hogy talicskával vitték haza. Ezek az első emlékeim” – mesélte korábban. A kérdés már csak az: mi marad a legendából, ha a falak is eltűnnek?

Marosi Péter őszintén beszélt a búcsúról:

Lezárult egy korszak, életem jelentős része ide kötött. De nem sajnálom a bezárást, mert az utóbbi időben inkább teher volt, nem okozott örömöt.

A Rózsafa eltűnésével nemcsak egy kocsma zár be, hanem egy darab szegedi történelem is végleg eltűnik. A helyén új ház nő majd ki a földből – de a pultnál született történeteket már semmi nem hozza vissza.