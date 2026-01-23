Óriási bajban az RTL Magyarország: rászálltak a végrehajtók a cégére – elárverezhetik, ha nem fizet

A budapesti végrehajtói iroda január 14-én lefoglalta a luxemburgi CLT-UFA S.A. 100 százalékos üzletrészét az RTL Services Kft.-ben (RTL Kft.), amelynek becsértéke 7,59 milliárd forint. A lépésre a 235.V.0271/2025/46 számú végrehajtási ügyben került sor, miután a CLT-UFA S.A. nem teljesítette a Szepesi Ügyvédi Iroda felé fennálló fizetési kötelezettségét egy korábbi jogvitából eredően – írja a Média1.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Szepesi Ügyvédi Iroda 1998 és 2018 között az RTL Magyarországot képviselte számos kulcsfontosságú ügyben, ám a kapcsolat 2015 körül megromlott, amikor az RTL több ügyvédjüket belső alkalmazottként átcsábította.

A választottbíróság jogerős döntése szerint az RTL cégei – köztük az M-RTL Zrt., RTL Services Kft., R-Time Kft. és CLT-UFA S.A. – összesen 410 millió forintot, kamatokkal és perköltségekkel terhelve, szerződésszegés és kártérítés címén kötelesek megfizetni. A foglalás nem érinti a cég napi működését: Vidus Gabriella és Kolosi Péter továbbra is ügyvezetők, a mintegy 120 munkatársas cég működik a megszokott módon.

Ugyanakkor korlátozza a tulajdonosi jogokat – az üzletrész nem adható el vagy terhelhető meg –, és bejegyzésre kerül a cégnyilvántartásba, ami banki vagy reputációs kockázatokat hordoz. Ha a tartozás nem rendeződik, árverés is lehetséges, ami tulajdonosváltást eredményezhet.

A portál enlékeztet: Az RTL Services Kft. 2024-ben 4 milliárd forint árbevételt és 591 millió forint adózott eredményt ért el, míg az RTL Magyarország vesztesége 3,3 milliárd forint volt. Az RTL 2024 novemberében elismerte a 184 millió forint plusz perköltségek és kamatok megfizetését, céltartalékot képezett, de a fizetés elmaradása miatt indult végrehajtás. A teljes jogvita költsége – beleértve más kapcsolódó pereket – meghaladhatja a 600 millió forintot.