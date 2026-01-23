Deviza
EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF323,42 -0,49% GBP/HUF441,31 +0,57% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF90,88 -0,1% RON/HUF75,1 +0,1% CZK/HUF15,76 +0,13% EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF323,42 -0,49% GBP/HUF441,31 +0,57% CHF/HUF414,77 +0,71% PLN/HUF90,88 -0,1% RON/HUF75,1 +0,1% CZK/HUF15,76 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49% BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
média
médiavállalkozás
RTL

Óriási bajban az RTL Magyarország: rászálltak a végrehajtók a cégére – elárverezhetik, ha nem fizet

Budapesti végrehajtó január 14-én lefoglalta a luxemburgi CLT-UFA S.A. 100 százalékos üzletrészét az RTL Services Kft.-ben (RTL Kft.), becsértékét 7,59 milliárd forintban határozva meg, egy korábbi jogvita miatti tartozás teljesítése helyett.
VG
2026.01.23, 21:24
Frissítve: 2026.01.23, 21:27

A budapesti végrehajtói iroda január 14-én lefoglalta a luxemburgi CLT-UFA S.A. 100 százalékos üzletrészét az RTL Services Kft.-ben (RTL Kft.), amelynek becsértéke 7,59 milliárd forint. A lépésre a 235.V.0271/2025/46 számú végrehajtási ügyben került sor, miután a CLT-UFA S.A. nem teljesítette a Szepesi Ügyvédi Iroda felé fennálló fizetési kötelezettségét egy korábbi jogvitából eredően – írja a Média1.

RTL broadcasting center Óriási bajban az RTL Magyarország: rászálltak a végrehajtók a cégére – elárverezhetik, ha nem fizet
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Szepesi Ügyvédi Iroda 1998 és 2018 között az RTL Magyarországot képviselte számos kulcsfontosságú ügyben, ám a kapcsolat 2015 körül megromlott, amikor az RTL több ügyvédjüket belső alkalmazottként átcsábította.

A választottbíróság jogerős döntése szerint az RTL cégei – köztük az M-RTL Zrt., RTL Services Kft., R-Time Kft. és CLT-UFA S.A. – összesen 410 millió forintot, kamatokkal és perköltségekkel terhelve, szerződésszegés és kártérítés címén kötelesek megfizetni. A foglalás nem érinti a cég napi működését: Vidus Gabriella és Kolosi Péter továbbra is ügyvezetők, a mintegy 120 munkatársas cég működik a megszokott módon.

Ugyanakkor korlátozza a tulajdonosi jogokat – az üzletrész nem adható el vagy terhelhető meg –, és bejegyzésre kerül a cégnyilvántartásba, ami banki vagy reputációs kockázatokat hordoz. Ha a tartozás nem rendeződik, árverés is lehetséges, ami tulajdonosváltást eredményezhet.

A portál enlékeztet: Az RTL Services Kft. 2024-ben 4 milliárd forint árbevételt és 591 millió forint adózott eredményt ért el, míg az RTL Magyarország vesztesége 3,3 milliárd forint volt. Az RTL 2024 novemberében elismerte a 184 millió forint plusz perköltségek és kamatok megfizetését, céltartalékot képezett, de a fizetés elmaradása miatt indult végrehajtás. A teljes jogvita költsége – beleértve más kapcsolódó pereket – meghaladhatja a 600 millió forintot.

Hivatalos: 2026-tól ezek a tévécsatornák már nem foghatók Magyarországon, egyszerre tíz szűnik meg – itt a teljes lista
Hivatalossá vált az, amiről hónapok óta pletykáltak a tévépiacon. A Paramount 2026. január 1-jétől tíz lineáris televíziós csatornát szüntet meg Magyarországon, köztük a Comedy Centralt is. A döntés újabb jele annak, hogy a nemzetközi médiavállalatok fokozatosan háttérbe szorítják a klasszikus tévézést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu