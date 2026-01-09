Megtalálták Szendi Romulusz uniós megfelelőjét, "Free Palestine" – hangoztatta a siklóernyős EU-nagykövet, és támadt a Hamász

A Tisza Párthoz csapódott volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz arról híresült el, hogy 2023-as menesztése előtt nem a kormány hivatalos álláspontját képviselte, NATO-értekezleteken például felszólalásait "Szlava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta. "Free Palestina", azaz "Szabad Palesztina" – ezt a kívánságát fejezte ki az Európai Unió palesztinai nagykövete, aki az Euractive jelentése szerint delegálói vörös vonalain hágott át.

Ruszin-Szendi Romulusz uniós alteregója a Jeruzsálem Csillaga kitüntetést veszi át Mahmúd Annász palesztin elnöktől Fotó: AFP

Sven Kühn von Burgsdorff 2020 januárjától 2023 júliusáig volt az Európai Unió nagykövete a palesztin területeken és a Gázai övezetben. Izraeli kormánykörökben nem igazán népszerű, "ideát" szakértőként azóta is idézik.

Hivatali ideje alatt többször is bírálat érte izraeli tisztviselők részéről, valamint az EU-n belül is, mivel álláspontjait sokan összeegyeztethetetlennek tartották a brüsszeli iránymutatásokkal, de helyén hagyták 2023 nyaráig. Néhány héttel később a Hamász végrehajtotta október 7-i támadását Izrael ellen, amelyben több mint ezer ember vesztette életét, és mintegy 250 embert raboltak el.

Az Euractiv most rábukkant egy belső Hamász-dokumentumra, ami jelentésük szerint megerősíti, hogy a most 65 éves német – aki korábban Kubában, Dél-Szudánban és Mozambikban is képviselte az EU-t – olyan álláspontokat képviselt, amelyek eltértek az Európai Unió hivatalos politikájától – de amelyeket a gázai Hamász-vezetők kedvezően értékeltek. Tel-aviv sokkal kevésbé.

Ide tartoztak például azok a kijelentései, amelyekben biztosította azokat a palesztin civil szervezeteket – amelyekről később kiderült, hogy terroristákat alkalmaztak –, hogy nem kell aggódniuk az uniós támogatások elvesztése miatt, annak ellenére sem, hogy szigorodtak a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok.

Sokaknál egy elhíresült siklóernyőzés verte ki a biztosítékot

A vita 2023 júliusában, nem sokkal távozása előtt érte el a csúcspontját, amikor Kühn von Burgsdorff siklóernyőzött az azóta az izraeli háború során romhalmazzá vált Gázában. A Hamász ellenőrzése alatt álló övezetben – ahonnan nem sokkal később elindultak Izrael felé a Hamász rakétazáporai és fegyveresei – olyan videófelvétel készült, amelyen az unió képviselője lelkesen beszélt egy „szabad Palesztináról”.