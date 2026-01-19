Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68% BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tragédia
vasúti szerencsétlenség
kisiklás
Spanyolország
vonatbaleset
halálos áldozat

Ez lehet a magyarázat a brutális spanyol vonatszerencsétlenségre: sokkoló, mi okozhatta a horrorbalesetet – videó

Több mint százötvenen sérültek meg, és a mentési munkálatok még folyamatban vannak. Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a vasárnap esti spanyol vonatbaleset miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét.
VG
2026.01.19, 18:40
Frissítve: 2026.01.19, 19:01

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el hétfőn Spanyolországban a Córdoba közelében bekövetkezett halálos vasúti szerencsétlenség miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét, és több mint százötvenen megsérültek. A mentési munkálatok továbbra is folynak a vonatbaleset helyszínén.

spanyol vonatbaleset
Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a vasárnap esti spanyol vonatbaleset miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét / Fotó: AFP

A tragédia vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor 

az Iryo társaság Malagából Madridba tartó gyorsvonatának utolsó kocsijai kisiklottak, és összeütköztek a Renfe állami vasúttársaság Madridból Huelvába közlekedő szerelvényével. 

Az ütközés következtében a szemből érkező vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak.

A két vonaton összesen 484 utas utazott, az evakuálásuk órákig tartott a nehezen megközelíthető, kivilágítatlan vasúti szakaszon.

 

Háromnapos gyász a spanyol vonatbaleset miatt

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tragédia helyszínére utazott, és háromnapos gyász kezdetét jelentette be, amely csütörtök éjfélig tart, és minden középületen félárbócra eresztik a nemzeti lobogókat.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a spanyol társadalom és a hatóságok is választ várnak arra, hogyan következhetett be a baleset, és biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a vizsgálat eredményeit teljes átláthatósággal hozzák majd nyilvánosságra. „Meg vagyok győződve arról, hogy az idő és a szakértők munkája megadja a választ, és akkor – ahogy annak lennie kell – világosan tájékoztatjuk a polgárokat” – mondta.

Horror vonatbaleset történt az éjjel: egymásba rohant két szerelvény, legalább 39 utas meghalt Spanyolországban – videón a drámai mentés

Halálos vasúti szerencsétlenség történt éjszaka Spanyolországban. Két vonat siklott ki, legalább 39 ember életét vesztette. Több európai vezető is együttérzését fejezte ki a vonatbaleset miatt.

A balesetben több mint százötvenen sérültek meg,

  • közülük 43-an még kórházban vannak;
  • 12 ember intenzív osztályon fekszik.

Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartományi kormányának elnöke a sajtónak elmondta, hogy az elhunytak azonosítása lassú és nehéz folyamat lesz. A hatóságok már elkezdték begyűjteni a DNS-mintákat a hozzátartozóktól, miközben a mentési munkálatok a tragédia helyszínén tovább folynak.

Még órákig tartó intenzív munka áll előttünk. Rajtunk, a kormányon múlik, hogy a legjobbat nyújtsuk azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket

– hangsúlyozta.

Az országban délben országszerte néma főhajtással emlékeztek a szerencsétlenség áldozataira az országos és tartományi parlamentekben, önkormányzatoknál és pártoknál. A kormánytagok és a legtöbb párt vezetője lemondta nyilvános eseményeit és sajtótájékoztatóit.

A spanyol királyi pár kedden a tragédia helyszínére utazik, és előzetes nyilatkozatukban együttérzésüket fejezték ki az áldozatok és családjaik felé.

Egyelőre a baleset körülményeit vizsgáló hatóságok szerint az ütközés nem emberi mulasztás vagy sebességtúllépés következménye volt. 

Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke a Cadena Ser rádióban elmondta, hogy az érintett, teljesen egyenes pályaszakaszon 250 kilométer per óra sebességkorlátozás van érvényben, és a vonatok sebessége 205, illetve 210 kilométer per óra volt. A rendszeradatok szerint az első vonat kisiklása és az ütközés között mindössze 20 másodperc telt el, ami túl rövid idő ahhoz, hogy az automatikus fékrendszer beavatkozzon. Heredia türelmet kért, amíg a vizsgálóbizottság elvégzi munkáját, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy kerüljék a találgatásokat.

Óscar Puente közlekedési miniszter elmondta, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonatok kocsijai pedig 2022-ben készültek, műszaki állapotuk jó volt. Spanyolországban legutóbb 2022 májusában történt halálos vasúti baleset Katalóniában, amikor a mozdonyvezető életét vesztette, és 86-an sérültek meg. 

A legsúlyosabb spanyolországi vasúti katasztrófa a galiciai Santiago de Compostela közelében történt 2013 nyarán, amely 79 halálos áldozatot követelt, és 143-an sérültek meg.

A tragédia rávilágít a vasúti közlekedés biztonsági kihívásaira, és országos szinten elindította a vitát az infrastruktúra fejlesztéséről, a vonatok felügyeletéről és az automatizált vészreakciók szerepéről. A spanyol társadalom most gyászol, és egyben várja a részletes vizsgálati eredményeket, amelyek tisztázzák a történteket, és segítik a jövőbeli hasonló katasztrófák megelőzését.

Frontálisan ütközött két vonat Csehországban, sok a sérült

Egy gyorsvonat hajthatott át egy piros lámpán. A balesetben egy személy életveszélyesen, többtucatnyian pedig könnyebben sérültek meg.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu