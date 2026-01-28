Botrány a köbön: az ukránoknak szánt műholdrendszerrel az oroszok támadnak, a lengyel külügy azonnali beavatkozást követel, szorul a hurok Elon Musk körül
A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski nyilvánosan felszólította Elon Muskot, a SpaceX vezérigazgatóját, hogy tegyen lépéseket annak megakadályozására, hogy az orosz erők a Starlink műholdas internetszolgáltatást használják ukrajnai támadásokhoz – írja a RIA Novosztyi.
Sikorski január 27-én, az X platformon közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Hé, nagy ember, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlinket használják ukrán városok elleni támadásokhoz? A háborús bűnökön való pénzkeresés árthat a márkádnak.”
A lengyel miniszter Ukrajna új védelmi miniszterének, Mihajlo Fedorovnak a friss állítására reagált, amely szerint
az orosz fegyveres erők elkezdtek Starlink-terminálokat alkalmazni drón- és egyéb támadások koordinálására.
A Starlink – a SpaceX tulajdonában álló – globális műholdas hálózat széles sávú internet-hozzáférést biztosít szinte bárhol a világon.
Kulcsfontosságú eszközzé vált az ukrán erőknek a kommunikáció, a parancsnoki irányítás és a harctéri koordináció terén. Fedorov korábbi tájékoztatása szerint az ukrán hadsereg több mint 50 ezer ilyen terminált üzemeltet, amelyeket főként nyugati partnerek – köztük Lengyelország – biztosítanak. Az orosz erők rendszeresen célba veszik és megsemmisítik az azonosított Starlink-állomásokat a harctéren.
Musk mindeddig cáfolta, hogy Oroszországnak értékesített volna terminálokat, Fedorov pedig nem támasztotta alá állításait bizonyítékokkal. Sikorski és Musk között korábban is voltak nyilvános viták a Starlink ukrajnai használatáról és finanszírozásáról.
