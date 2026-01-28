Deviza
Ukrajna
Elon Musk
Radosław Sikorski
Starlink
orosz-ukrán háború
Oroszország
Lengyelország

Botrány a köbön: az ukránoknak szánt műholdrendszerrel az oroszok támadnak, a lengyel külügy azonnali beavatkozást követel, szorul a hurok Elon Musk körül

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az X-en felszólította Elon Muskot, hogy akadályozza meg az orosz erők állítólagos Starlink-használatát ukrajnai támadásokhoz. A lengyel miniszter arra az ukrán állításra reagált, miszerint az oroszok is alkalmazzák a műholdas rendszert harci célokra.
VG
2026.01.28, 12:50
Frissítve: 2026.01.28, 13:09

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski nyilvánosan felszólította Elon Muskot, a SpaceX vezérigazgatóját, hogy tegyen lépéseket annak megakadályozására, hogy az orosz erők a Starlink műholdas internetszolgáltatást használják ukrajnai támadásokhoz – írja a RIA Novosztyi.

Photo Illustrations Of The Total Internet Shutdown In Iran A lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot: ne hagyja, hogy orosz hadsereg használja a Starlinket
Fotó: NurPhoto via AFP

Sikorski január 27-én, az X platformon közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Hé, nagy ember, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlinket használják ukrán városok elleni támadásokhoz? A háborús bűnökön való pénzkeresés árthat a márkádnak.”

 

A lengyel miniszter Ukrajna új védelmi miniszterének, Mihajlo Fedorovnak a friss állítására reagált, amely szerint 

az orosz fegyveres erők elkezdtek Starlink-terminálokat alkalmazni drón- és egyéb támadások koordinálására. 

A Starlink – a SpaceX tulajdonában álló – globális műholdas hálózat széles sávú internet-hozzáférést biztosít szinte bárhol a világon.

Kulcsfontosságú eszközzé vált az ukrán erőknek a kommunikáció, a parancsnoki irányítás és a harctéri koordináció terén. Fedorov korábbi tájékoztatása szerint az ukrán hadsereg több mint 50 ezer ilyen terminált üzemeltet, amelyeket főként nyugati partnerek – köztük Lengyelország – biztosítanak. Az orosz erők rendszeresen célba veszik és megsemmisítik az azonosított Starlink-állomásokat a harctéren.

Musk mindeddig cáfolta, hogy Oroszországnak értékesített volna terminálokat, Fedorov pedig nem támasztotta alá állításait bizonyítékokkal. Sikorski és Musk között korábban is voltak nyilvános viták a Starlink ukrajnai használatáról és finanszírozásáról.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12750 cikk

