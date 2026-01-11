Megrázó részletek a svájci tragédiáról: zárva volt a vészkijárat, élve égtek el a vendégek a luxusbárban
A svájci hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték Jacques Morettit, a Crans-Montanában működő Constellation bár tulajdonosát, miután a valais-i ügyészség hosszú kihallgatás után úgy ítélte, hogy fennáll a menekülés veszélye.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szörnyű baleset történt egy, az újévet köszöntő buliban a svájci Crans-Montanában, ahol egy robbanás következtében többen meghaltak, sokan megsebesültek.
A mentést nehezítette, hogy a zsúfolt Le Constellation bárban történt a robbanás, ahova akár háromszázan is befértek.
A Constellationnek és a bárnak 2015, illetve 2022 óta tulajdonosai Jacques és felesége, Jessica Moretti, gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanúja merült fel ellenük a tragikus újévi tűzeset miatt.
A svájci 24heures hírlap értesülései szerint a bár hangszigetelő habból készült mennyezete a személyzet által kezelt tűzijátékos üvegek miatt gyulladt ki. Alig egy perc alatt a pince lángba borult, 40 ember életét vesztette, és 116-an sérültek meg.
Az egyik tulajdonos azt mondta, nem tudta, miért volt zárva az ajtó
A svájci Crans-Montana síparadicsomban található La Constellation bárban történt pusztító halálos tűzvészről új körülményeket közöltek. Már az első híradások idézték a bárból kimenekült vendégeket, akik nehéznek nevezték a kijutást, mert csak egy kijáratot vettek észre, ami a bárhoz vezető lépcső volt.
Az Euronews szemléje szerint
a menekülési útvonalként szolgálhatott volna az alagsoron át egy szervizajtó is, de az be volt zárva.
Az üzemeltető, Jacques Moretti ezt beismerte a nyomozó hatóságoknak – jelentette az RTS svájci televízió.
Amikor az üzemeltető kívülről kinyitotta az ajtót, több élettelen testet talált - jelentették. Az ügyészség most vizsgálja a körülményeket.
Ha az ügyész arra a következtetésre jut, hogy Jacques és Jessica Moretti részben hibás, az súlyosbítja az ellenük emelhető vádakat.
A vádlottakat a halálos áldozatok miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel, a tűzijátékgyertyák veszélyes használata miatt gondatlanságból elkövetett gyújtogatással és a sérültek miatt gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják.
Ha az ügyészek arra a következtetésre jutnak, hogy az üzemeltetők tudták, hogy az ajtó zárva volt, és vállalták annak kockázatát, a bírák megállapíthatják, hogy a gyilkosságot feltételes szándékkal követték el.