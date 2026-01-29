Deviza
Elkezdik összeírni a hadköteleseket Szerbiában, a nőket is érinti

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, a hadkötelesek nyilvántartásba vétele már az ősszel megkezdődik. A férfiaknak 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre.
VG/MTI
2026.01.29, 19:00
Frissítve: 2026.01.29, 19:06

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, mégpedig ez év decemberétől vagy a következő év márciusától, a hadkötelesek nyilvántartásba vétele viszont már az ősszel megkezdődik – jelentette be csütörtökön Aleksandar Vucic szerb elnök a hadsereg képességeiről szóló bemutatót követően.

Elkezdik összeírni a hadköteleseket Szerbiában – Decemberben vagy jövő márciusban kezdődhet a sorkatonai szolgálat Szerbia
Fotó: AFP

A férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre. A szerb államfő kiemelte: Belgrád nem törekszik provokációra, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy megőrizze és megerősítse elrettentő képességét. 

Mint mondta, Szerbia ellen katonai szövetségek alakulnak a térségben, és ennek megfelelően felelősségteljesen kell eljárni. Az ország légvédelme és légi ereje az utóbbi időben drámaian megerősödött, és hasonló fejlesztésre van szükség más területeken is. Aleksandar Vucic rámutatott, hogy 

az ország a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 2,65 százalékát fordítja védelemre és biztonságra, ennek több mint fele beruházás.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a katonaság védelmi erejének növeléséhez az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ezt pedig a kötelező sorkatonai szolgálat ismételt bevezetésével lehetne a leghatékonyabban elérni.

Kanada amerikai invázióra készül, elkezdte felkészíteni a hadseregét

Bár a terv elméleti és óvintézkedés jellegű, a lépés drámai képet fest az észak-amerikai országok kapcsolatának romlásáról. A kanadai hadsereg több mint száz év után először dolgozott ki forgatókönyvet egy feltételezett amerikai katonai invázióra.

