Szijjártó Péter
Ukrajna
nagykövet

Beidézték a kijevi magyar nagykövetet – Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy Ukrajnának fel kell készülnie, hogy a magyar kormány nem engedi, hogy befolyásolják a választás végeredményét. Szijjártó Péter szerint az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást.
VG
2026.01.28, 13:05
Frissítve: 2026.01.28, 13:17

„Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket. Nem lepődtünk meg” – közölte Szijjártó Péter a Facebookon.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

„Sem a tényen, sem azon, amit mondtak. Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli–kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni” – tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is írta, hogy a magyar kormány arra sem kapott magyarázatot, hogy 

„miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort”, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. 

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülni arra, hogy „az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást”.

A politikus úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának fel kell készülnie, hogy a kormány megvédi az ország szuverenitását, és nem engedi, hogy befolyásolják a választás végeredményét.

Korábban a magyar kormányfő közölte, hogy hétfőn utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy 

kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

Orbán Viktor a bejegyzésben hangsúlyozta: nem tűrhető el, hogy bármely külső szereplő veszélyeztesse Magyarország szuverenitását vagy a hazai választás tisztaságát és zavartalanságát. A lépés hátterében az elmúlt héten elhangzott ukrán politikai nyilatkozatok állnak, amelyek – a magyar kormány értelmezése szerint – durva, sértő és közvetlen fenyegetést tartalmaztak.

Szijjártó ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: „Ukrajna megkezdte a nyílt, szégyentelen beavatkozását a magyar választásba, mivel annak kimenetele sorsdöntő számukra, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor az ország nem lesz tagja az Európai Uniónak, és nem tudják belehúzni Magyarországot a háborúba.”

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere, Andrij Szibiha a nemzetközi politikában még ma is szokatlan durvaságú beavatkozásukkal gyakorlatilag bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson.

