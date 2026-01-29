Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ukrajna
unió
orosz-ukrán háború

Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott: az EU kimondta, hogy nem áll készen a békére – „A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel!"

Szijjártó Péter közölte, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.
VG
2026.01.29., 14:44

„A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel Brüsszelben” – jelentette ki Szijjártó Péter a sajtó előtt. 

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott / Fotó: Soós Lajos

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a külügyi tanács ülésén kimondták, hogy „az EU nem áll készem a békére”.  A politikus hangsúlyozta, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.

„Ennek nyílt kimondása először most történt meg” –  jelentette ki. Hozzáette, hogy a tanács ülésén az is elhangzott, hogy az Egyesült Államok kihívást jelen az Európai Unió számára, hiszen Washington célja megosztani az uniót.

A miniszter arról is beszélt, hogy az unióban azt a készítik elő, hogy 

  • az Európai Beruházási Bank forrásaiból Ukrajna felfegyverzésére költhessenek,  
  • illetve az ukrajnai energiai rendszert támogató alapba még több pénzt fektethessenek.

„Tehát az 1500 milliárdos ukrán jóvátételi terven felül újabb követelésekkel álltak elő. Röpködtek a százmilliók és az eurómilliárdok” – mondta. Arról is beszélt, hogy az unió ukrán földön zajló katonai kiképzésekben is részt venne. „Ez egy NATO–Oroszország-konfliktushoz vezetne, amely harmadik világháborút eredményezne” – jelentette ki.

Az Európai Központi Bank friss kutatása szerint az ukrajnai háború miatti energiaár-robbanás hatását jelentősen alábecsülték , ami hozzájárult ahhoz, hogy az euróövezeti infláció 2022-ben 10 százalék fölé emelkedett. Az EKB közgazdásza és a barcelonai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont munkatársa közös kutatásukban arra a következtetésre jutottak, hogy egy viszonylag mérsékelt ársokk is rendkívül erős inflációs hullámot indíthat el.

Arról is írtunk, hogy hiába kap Ukrajna 90 milliárd euró hitelt az EU-tól, ennek csak az egyharmadát használhatja fel költségvetési célokra. Az ukrán költségvetés nem számolt a katonáknak külön megszavazott juttatásokkal, így borítékolható, hogy más forrásbevonásokra is szükség lesz.
Az idei évre körülbelül 26 milliárd dollár pénzügyi támogatás van megerősítve. 

  • További 2 milliárd dollárt a Nemzetközi Valutaalappal kötött négyéves megállapodás alapján kellene megkapnia Ukrajnának, 
  • ehhez jön 15 milliárd euró az EU-tól. 
  • Összesen ez nagyjából 45,3 milliárd dollár. 

Ez elvileg elegendő lenne, de tekintettel arra, hogy a megszavazott költségvetés nem számol a külön törvényben a katonáknak biztosított 300 milliárd hrivnyával, nyilvánvaló, hogy további 5-7 milliárd dollárra lesz szükség.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
fegyverszállítmányok

Lebukott az ukrán hadsereg: már a világ élvonalába tartozik, mégis több fegyvert követel – miért finanszíroz Európa egy katonai nagyhatalmat?

A számok mást mutatnak, mint a politikai narratíva, hogy Európának milliárdokat kell költenie Kijev fenntartására.
4 perc
Toyota Motor

Hat éve piacvezető a márka, amelyre a magyarok állandóan azt mondják: csődbe mennek a szervizek, mert nem romlik el

Az autógyártó 2025-ben rekordot döntött az értékesített járművek számában.
5 perc
unió

Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott: az EU kimondta, hogy nem áll készen a békére – „A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel!"

Szijjártó Péter közölte, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu