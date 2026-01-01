Deviza
Figyelem, édesanyák! – ezt a dokumentumot senki ne felejtse el letölteni, csak így jár az szja-mentesség

Januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák, kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is. A 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján. További könnyítés egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni, másrészt az, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.
VG
2026.01.01, 12:03
Frissítve: 2026.01.01, 12:21

Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye. Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni. Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban – közölte a NAV. 

Rámutatnak: honlapjukon az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetők el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok. 

További jelentős könnyebbség az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek. Ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. A háromgyermekes anyák, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell hogy nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít – teszik hozz. 

2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az „anyakedvezményeket”, vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől – hangsúlyozzák a NAV-nál. Aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű űrlapon teheti meg, aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat. 

A nyomtatványok január 1-jétől kényelmesen, online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt.

Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmény(ek) révén, hogy alakul a nettó jövedelem.

Erre készüljön: mostantól drágább lesz autózni, többe kerül a cigaretta – van bőven jó hír is, egy halom adót megvágtak

Az év kezdetével jelentős, 4,3 százalékos inflációkövető adóemelés lép életbe, amely számos területet érint. Nemcsak az üzemanyagok jövedéki adója, hanem több, az autózáshoz kapcsolódó fizetendő tétel emelkedik. Európa sok országával ellentétben viszont nem csak emelések lesznek, hanem rengeteg kedvezmény is. Bővebben>>>

