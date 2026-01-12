Deviza
Szolnok
honvédség
laktanya

Magyarország új katonai bázisa: egész Közép-Európában alig akad párja - itt tart most az építkezés

Épül Szolnok új katonai központja.
Andor Attila
2026.01.12, 08:25
Frissítve: 2026.01.12, 08:38

Egy évvel az alapkőletétel után látványos szakaszába ért a szolnoki Thököly úti katonai bázis építése: 2026-ban elkészül az első ütem, amely új otthont ad a különleges rendeltetésű alakulatoknak, és a város fejlődésére is hatással lesz. A laktanya 59 milliárd forintos beruházásból, hazai forrásból valósul meg – írja a Szoljon. 

Szolnok
Új bázis épül Szolnokon / Fotó: Bruzák Noémi

Az új esztendőben elkészül az első üteme a jászkunsági vármegyeszékhely, de az egész ország, sőt, Közép-Európa legjelentősebb beruházásának. Épp egy évvel ezelőtt tették le az alapkövét a Szolnokra kijelölt MH Különleges Műveleti Parancsnokság laktanyájának. 

A szolnoki laktanyát, azaz a Thököly úti katonai bázist kizárólag magyar költségvetési forrásokból építik meg. 

Az 59 milliárd forintos beruházással épülő szolnoki Különleges Műveleti Parancsnokság laktanyájában alakítják ki a különleges rendeltetésű dandár és a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság új otthonát. A Szolnokra kijelölt Különleges Műveleti Parancsnokság épülő laktanyájának alapkövét 2025. január 17-én helyezték el. A szolnoki laktanya beruházása gyorsan halad, egyre látványosabb kivitelezése a négysávosra kiszélesítendő Thököly útról is látható.

Nemcsak a Honvédség, Szolnok is nyer 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az alapkőletételi ünnepségen elmondta, hogy 

a fejlesztés első ütemében mintegy ezerfőnyi katonával gyarapodik a Thököly úti támaszpont. 

A komplexum mellett egy nőtlen tiszti szálló is épül majd, az ide érkezőkkel fellendül a város közösségi és gazdasági élete. A 32-es főút ezen részét pedig négysávosítják az M4-es gyorsforgalmi útig. Mindennek a katonák mellett a szolnokiak lesznek a nagy nyertesei, hiszen még nagyobb és több munkalehetőség, új igények, beruházások, szolgáltatások, fejlesztések jelennek meg a városban és környékén.

A tárcavezető tavaly januárban bejelentette azt is, hogy a beruházás első fázisa 2026-ra készül el. A szolnoki különleges műveleti laktanya Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz. Az új katonai objektum generálkivitelezője a ZÁÉV Építőipari Zrt., amely az ütemtervek szerint végzi a munkáját.

Gigaberuházásról van szó 

A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz – hangoztatta a honvédelmi miniszter pénteken a Thököly úti régi laktanya helyére tervezett új katonai komplexum alapkőletételén.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: ezzel a fejlesztéssel – ahogy a haderőfejlesztés ütemével és méretével vagy a hadiipar kiépítésével – ismét „példát mutatunk egész Európának”. Kijelentette: Magyarország legmodernebb katonai objektuma lesz a szolnoki különleges műveleti laktanya.

Kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva,

59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát.

