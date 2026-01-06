Ez Putyin válasza Trumpnak, mert nem hitt neki: brutális orosz támadás érte a nagy amerikai gyárat, 300 ezer tonna növényi olaj árasztotta el az utcákat – videó

Egy Dnyipro elleni orosz dróntámadás következtében január 5-én, hétfőn 300 tonna olaj ömlött a város útjaira. Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere szerint egyes utakat több napra kénytelenek lezárni, mert járhatatlanná váltak.

Brutális orosz támadás történt / Fotó: Luo Yunfei / Imaginechina / AFP

„A Dnyipro elleni orosz dróntámadás következtében 300 tonna olaj ömlött az utakra! A városi dolgozók takarítanak, homokkal és keverékkel szórják a területet, de körülbelül 2-3 napig lehetetlen lesz itt közlekedni” – mondta.

Filatov azt is hangsúlyozta, hogy az oroszok amerikai ingatlanokat bombáztak, mivel az üzem a Bunge-hoz tartozik, egy St. Louis-i (Missouri állambeli) székhelyű vállalathoz.

Támadás ért egy ukrajnai amerikai kézbe lévő üzemet

Vladyslav Haivanenko, a Dnyipropetrovszki területi katonai közigazgatás megbízott vezetője szerint az orosz támadás után nem érkeztek jelentések áldozatokról vagy halálesetekről.

Oroszország 165 drónnal és 9 ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, amelyek nagy részét az ukrán légvédelmi erők lelőtték - írja az Rbc-ukraine.

Az orosz csapások Kijevet, Csernyihivet, Szlavuticsot, Poltavát és Harkivot érték. Különösen a polgári infrastruktúrában keletkezett jelentős károkat jegyezték fel Csernyihivben.

A kijevi régióbeli Szlavutics városában az éjszakai orosz támadás következtében ideiglenesen megszakadt a központi áramszolgáltatás.

Emellett az oroszok tegnap este hatalmas támadást hajtottak végre Kijev ellen. Az Obolonszkij negyedben egy orosz drón eltalált egy magánklinikát: három ember megsérült, egy férfi pedig meghalt.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter közölte, hogy az amerikai vállalat dnyiprói üzemére mért csapás nem volt véletlen, szavai szerint

Oroszország rendszeresen támadja az amerikai üzleti érdekeltségeket Ukrajnában.

Egyebek mellett felidézte, hogy tavaly orosz csapások rongálták meg a Boeing kijevi irodáit, egy nagy elektronikai vállalatot Kárpátalján, valamint egyéb létesítményeket.

„A teljes körű háború alatt az Ukrán–Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjainak körülbelül a fele különböző mértékben károsodást szenvedett az objektumaiban” – jegyezte meg Szibiga.