Ellentmondó nyilatkozatok a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről

Magas adókat és komoly büntetéseket helyez kilátásba a sajtóban megjelent megszorítócsomag. A Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől.
VG
2026.01.02, 10:30
Frissítve: 2026.01.02, 10:42

Az Origo számításai szerint a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől, de a cikk szerint ebbe még nincs benne, hogy a gazdaságot fékező hatások további súlyos veszteségeket okoznának.

Close-up,Of,An,Elderly,Woman's,Hand,Holding,A,Hungarian,20000
A Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől / Fotó: veronikdul / Shutterstock

A tervezett program

  • bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot. 
  • 5–15 millió forint között már 22 személyi jövedelemadót kellene fizetni, 
  • a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.

Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul. 

A portál hozzáteszi, hogy egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkretenné.

A csomag az átlag-autótulajdonost is megsarcolná: a vagyonadó mellett 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával. 

A sajtóban megjelent program a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. Az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is nőne.

A legnagyobb ellenzéki párthoz kötött program jelentős összeget a nyugdíjasoktól vonnának el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.

A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjasok ellátására szánt pénzt tőzsdei spekulációkra használnák fel, miközben újabb megszorításokkal és járulékemelésekkel sújtanák a lakosságot, kiszolgáltatva ezzel az idősek megélhetését a spekulánsok kénye-kedvére. Az összes nyugdíjas ellátása veszélybe kerülne, ha a Tisza Párt alakítana kormányt a tavaszi választások után.

A csomag teljesen magánalapra helyezné a mai szolidaritáson alapuló állami egészségügyet, amely a legelesettebbeknek is biztosítja az egészségügyi ellátást. Mindenkinek kötelezően magánbiztosítást kellene fizetnie, aki nem rendezi minden hónapban a biztosítási díjat, az nem részesülhetne egészségügyi ellátásban, csak ha közvetlen veszélyben van az élete.

Magyar Péter, a párt elnöke korábban közölte, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik.

Korábban a sajtó írt három személyről, akik részt vehettek a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában. Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője mellett megemlítette Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Pétert, a Raiffeisen Bank volt vezérigazgatóját. A szakértők tagadták, hogy részt vettek volna a program kidolgozásában.

