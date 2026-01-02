Ellentmondó nyilatkozatok a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről
Az Origo számításai szerint a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől, de a cikk szerint ebbe még nincs benne, hogy a gazdaságot fékező hatások további súlyos veszteségeket okoznának.
A tervezett program
- bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.
- 5–15 millió forint között már 22 személyi jövedelemadót kellene fizetni,
- a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.
Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul.
A portál hozzáteszi, hogy egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkretenné.
A csomag az átlag-autótulajdonost is megsarcolná: a vagyonadó mellett 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával.
A sajtóban megjelent program a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. Az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is nőne.
A legnagyobb ellenzéki párthoz kötött program jelentős összeget a nyugdíjasoktól vonnának el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.
A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjasok ellátására szánt pénzt tőzsdei spekulációkra használnák fel, miközben újabb megszorításokkal és járulékemelésekkel sújtanák a lakosságot, kiszolgáltatva ezzel az idősek megélhetését a spekulánsok kénye-kedvére. Az összes nyugdíjas ellátása veszélybe kerülne, ha a Tisza Párt alakítana kormányt a tavaszi választások után.
A csomag teljesen magánalapra helyezné a mai szolidaritáson alapuló állami egészségügyet, amely a legelesettebbeknek is biztosítja az egészségügyi ellátást. Mindenkinek kötelezően magánbiztosítást kellene fizetnie, aki nem rendezi minden hónapban a biztosítási díjat, az nem részesülhetne egészségügyi ellátásban, csak ha közvetlen veszélyben van az élete.
Magyar Péter, a párt elnöke korábban közölte, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik.
Korábban a sajtó írt három személyről, akik részt vehettek a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában. Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője mellett megemlítette Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Pétert, a Raiffeisen Bank volt vezérigazgatóját. A szakértők tagadták, hogy részt vettek volna a program kidolgozásában.