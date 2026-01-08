Amerikának elege lett, megkezdi a kivonulást a világból: Trump bejelentette, kiket hagynak azonnal faképnél

Donald Trump amerikai elnök memorandumot írt alá Washington kilépéséről 66 nemzetközi szervezetből – írja az orosz Interfax hírügynökség a Fehér Ház bejelentése alapján. A Reuters szerint a lépés egy átfogó felülvizsgálat része, amely az összes nemzetközi kormányközi szervezetre, egyezményre és szerződésre kiterjed.

Donald Trump szerint ez az amerikai adófizetők érdeke / Fotó: Jim Watson / AFP

A dokumentum

előírja minden végrehajtó hatalmi ágnak és ügynökségnek, hogy szüntesse be 35 olyan, nem ENSZ-szervezetben és 31 olyan ENSZ-szervezetben való részvételét és finanszírozását, amelyek az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, biztonságával, gazdasági jólétével vagy szuverenitásával ellentétesen járnak el.

A feljegyzés továbbá arról is szól, hogy „az ENSZ-szervezetek esetében a kilépés a részvétel vagy a finanszírozás megszüntetését jelenti, a jogszabályok által megengedett mértékben”.

A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a kivonulás ezekből a struktúrákból

véget vet az amerikai adófizetők finanszírozásának és részvételének azokban a szervezetekben, amelyek a globalista érdekeket az amerikai prioritások rovására érvényesítik, vagy amelyek hatástalanul vagy irracionálisan kezelik a fontos kérdéseket.

Ezek között szerepel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) is, amelyet sokan a globális klímapolitika „alapkövének” tartanak, és amely a 2015-ös párizsi klímaegyezmény keretmegállapodásaként szolgál. Az Egyesült Államok emellett kilép az ENSZ Nők (UN Women) szervezetből, amely a nemek közötti egyenlőségért és a nők társadalmi megerősítéséért dolgozik, valamint az ENSZ Népesedési Alapjából (UNFPA), amely több mint 150 országban foglalkozik családtervezéssel, valamint az anyák és gyermekek egészségével. Az Egyesült Államok tavaly már megvonta az UNFPA finanszírozását.

A kilépési listán van továbbá az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), a Nemzetközi Energiafórum, az ENSZ Hagyományos Fegyverek Nyilvántartása és az ENSZ Békeépítési Bizottsága.

Donald Trump korábban is léptette ki az Egyesült Államokat nemzetközi szervezetekből

Trump már többször megkérdőjelezte a nemzetközi szervezetek hatékonyságát, költségeit és elszámoltathatóságát, mert szerinte azok gyakran nem szolgálják megfelelően az Egyesült Államok érdekeit.

Trump már korábban is jelentősen csökkentette a legtöbb ENSZ-ügynökség önkéntes finanszírozását.

A politikus már a második elnöki ciklusának legelején bejelentette, hogy csökkenti az ENSZ finanszírozását: megszüntette az Egyesült Államok részvételét az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, meghosszabbította a palesztin segélyszervezet, az UNRWA finanszírozásának felfüggesztését. Az elnök nyáron bejelentette, hogy kilépteti Amerikát az ENSZ kulturális szervezetéből, az UNESCO-ból. Emellett bejelentette kilépési szándékát az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) és a párizsi klímaegyezményből is.