Trump engedett miután ráijesztett egész Európára: megállapodtak Grönlandról, nem kap a nyakába vámokat az EU
Davosban a Világgazdasági Fórumon Donald Trump bejelentette, hogy a Grönlandra vonatkozó alku keretmegállapodás született, így az USA nem vezeti be február 1-től a tervezett vámokat. A megoldás Trump szerint minden NATO-tagország érdekeit szolgálja, miközben a rakétavédelmi „Aranydóm” telepítése is terítékre került.
Az amerikai elnök szerdán, a nagy port kavart davosi beszéde után máris bejelentette, hogy keretmegállapodás született egy jövőbeli megoldásról Grönland ügyében.
Ennek értelmében az Egyesült Államok nem vezeti be a február 1-re tervezett új vámokat, amelyeket korábban kilátásba helyezett.
Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy a megállapodás egy produktív találkozó eredménye volt a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val, és nemcsak Grönlandot, hanem az egész északi-sarki térséget érinti. Az elnök szerint a megoldás az Egyesült Államok és valamennyi NATO-tagország számára előnyös.
Trump azt is elmondta, hogy Grönland kapcsán tárgyalások zajlanak az úgynevezett „Aranykupola” rakétavédelmi rendszerrel összefüggésben is. A további egyeztetéseket többek között JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter vezetik majd.
Trump egész Európára ráijesztett Davosban
Beszédében Trump korábban úgy fogalmazott, hogy valószínűleg semmit sem érnének el, ha túlzott erőt és kényszert alkalmazna, ami szerinte megállíthatatlanná tenné az Egyesült Államokat, de hangsúlyozta, hogy ezt nem akarja megtenni. Ez a kijelentés megkönnyebbülést váltott ki a davosi közönségből. Az amerikai elnök egyértelművé tette: nincs szükség erő alkalmazására, nem akar erőszakot, és nem is fog erőszakhoz folyamodni.
Ugyanakkor az amerikai elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra. Azt mondta, a sziget stratégiai jelentőségű az amerikai és a nemzetközi biztonság szempontjából, és ott egy „Aranykupola” nevű, az izraeli Vaskupolához hasonló rakétavédelmi rendszert kívánnak kiépíteni.
Európa NATO-tagállamai számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a korábban felvetett katonai fellépés lehetősége egyelőre lekerült a napirendről.
Trump ugyanakkor figyelmeztetett: akik igent mondanak, azokat értékelni fogják, akik nemet mondanak, arra emlékezni fognak. Az amerikai elnök visszavonta azt a fenyegetést is, hogy februártól tízszázalékos vámot vetne ki nyolc európai országra, amit korábban nyomásgyakorlásként használt volna Dánia irányába.
Dániában továbbra is erős az ellenállás, mivel a koppenhágai kormánynak nincs jogi felhatalmazása Grönland eladására, miközben a sziget mintegy 57 ezer lakosa körében is egyre erősebb tiltakozás bontakozik ki. Trump beszéde után több európai kormányfővel is egyeztetett Grönlandról Davosban, ugyanakkor sem dán, sem grönlandi képviselő nem vett részt ezeken a megbeszéléseken. A háttérben amerikai és orosz képviselők is találkoztak az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy újabb orosz dróntámadás miatt lemondta davosi részvételét.
Amerika visszatért: egész Davos Trumpra figyelt – Európa a szakadék szélén billeg, csak az USA tudja megvédeni Grönlandot
A világ politikai és gazdasági elitje feszült figyelemmel várta Donald Trump davosi beszédét. Az amerikai elnök élőben fogalmazza meg álláspontját a világgazdaság előtt álló kihívásokról, valamint Washigton szédületes külpolitikájának következő lépéseiről, amelyek az elmúlt pár napban még Ukrajnát is háttérbe szorították.
.