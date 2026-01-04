Trump köréből érkezett célzás, ki lehet a következő Venezuela után – Európában is lesz, aki a haját tépi

Az amerikai támadás Caracasban fokozza a félelmeket, hogy a dzsungel törvénye most egyértelműen érvényesül a világpolitikában. Egy Donald Trump belső köréből származó bejegyzés pedig azt vetíti előre, hogy az amerikai elnök Venezuela után Grönland után nyúlhat – írja a liberális német Spiegel.

Donald Trump bizalmasi köréből olyan bejegyzés látott napvilágot, amely Grönland annektálását sejteti / Fotó: Anadolu via AFP

A szóban forgó, nagy port kavart bejegyzést Katie Miller tette közé, aki Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettesének és Donald Trump egyik legfontosabb politikai tanácsadójának felesége.

A képen Grönland látható az amerikai zászló színeiben. A kép felett nagybetűkkel angolul a "hamarosan" kifejezés olvasható.

Karácsony előtt az Egyesült Államok elnöke megerősítette az Egyesült Államok igényét a Dániához tartozó szigetre . „Grönlandra nemzetbiztonsági okokból van szükségünk, nem ásványkincsek miatt” – mondta egy sajtótájékoztatón a floridai Palm Beachen.

„Ha megnézzük Grönlandot, a part mentén mindenhol orosz és kínai hajók vannak. Szükségünk van rá a nemzetbiztonság érdekében. Muszáj megszereznünk”– jelentette ki az amerikai elnök.

Trump, különmegbízottat is kinevezett Jeff Landry louisianai kormányzó személyében a szigettel kapcsolatos kérdésekben. Az intézkedés felháborodást váltott ki a szigeten, Koppenhágában és az Európai Unióban is.

Grönland és Dánia határozottan ellenzi az annektálást

A világ legnagyobb szigetén körülbelül 57 000 ember él. A föld értékes nyersanyagokat tartalmaz, nagy részük még feltárásra vár. Grönland 1979 óta számos területen autonómiát élvez, de Dánia továbbra is maga hozza meg a kül- és védelmi politikájával kapcsolatos döntéseket.

A sziget bekebelezését célzó amerikai törekvéseket mind a dán, mind a grönlandi kormány, mind a sziget lakói ellenzik, ahogy az európai országok is. A grönlandi különmegbízott kinevezése után Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közös nyilatkozatot is kiadott, amelyben leszögezték: "Grönland a grönlandiaké, egy másik országot nem lehet annektálni".

Trump fizetés nélküli gyakornokokkal terjesztené, miért jó elfoglalni Grönlandot

Az amerikai elnök már első ciklusában is felvetette Grönland megszerzésének vágyát, és erről aligha fog letenni. A sziget lakossága nem rajong az ötletért, hogy az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozzon. A grönlandi amerikai konzulátus ezért helyi gyakornokokkal győzné meg őket.