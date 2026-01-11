Deviza
Valami nagyon nem stimmel: mégse jön Magyarországra Trump? – teljes a bizonytalanság, elmaradhat a legfontosabb amerikai rendezvény Budapesten

Kiszivárgott egy árulkodó videófelvétel. Ezen arról beszélget két szervező egymással, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megtartják Magyarországon azt az amerikai rendezvényt, amely keretet adhatna Trump magyarországi meghívásának.
Hecker Flórián
2026.01.11, 21:43
Frissítve: 2026.01.11, 21:58

A Világgazdaság is megírta, hogy egy Orbán Viktornak küldött, december közepén datált Trump-levélből az derült ki, hogy az amerikai elnök jó eséllyel hamarosan Magyarországra érkezik.

Trump, Orbán Viktor
Trump mégse jön Magyarországra? Teljes a bizonytalanság / Fotó: AFP

Ennek megfelelő keretet adhatott volna a CPAC névre hallgató rendezvénysorozat budapesti állomása, amelynél viszont most teljes a bizonytalanság, hogy egyáltalán megtartják-e.

Trump mégse jön Magyarországra? Teljes a bizonytalanság

„Washingtonból, szeretettel!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán. A magyar kormányfő Donald Trump levelét osztotta meg a követőivel.

„Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattalak téged és a delegációdat az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén” – írta.

„A te bátor vezetésed példaként szolgál a világ többi része számára. Te mindig szilárdan kiállsz azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot” – fogalmaz Trump.

Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásért. Csapatom keresni fog téged az időbeosztásommal kapcsolatban.

Még egyszer köszönöm barátságodat és támogatásodat. Sok szerencsét kívánok a magyarországi választási kampányhoz is” – tette hozzá az amerikai elnök.

 

Ebből tehát kiderült, hogy szervezés alatt áll Donald Trump amerikai látogatása. Ennek pedig éppen megfelelő apropót adhatna a CPAC, ami a világ és benne Amerika talán legfontosabb "konzervatív dzsemborija" és amelyet 2022-től tartanak meg Magyarországon is CPAC Hungary néven.

Csakhogy most teljes a bizonytalanság a rendezvény körül.

A Mandiner írta meg, hogy elmaradhat az idei budapesti CPAC, miután egy videó jutott el hozzá, amelyen két főszervező beszélget egymással. Ezen

  • Szánthó Miklós, a CPAC-et is szervező Alapjogokért Központ főigazgatója
  • és Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére látható, aki Déri Stefi mellett a CPAC Hungary házigazdája volt az eddigiekben

Szánthó arról beszél, hogy elbizonytalanodott és nem biztos, hogy a budapesti CPAC az idén „össze fog-e jönni”, de „valamit majd mondani kell”. Ez azért is különös, mert a főigazgató a napokban még arról beszélt, hogy január elején „nagy bejelentés várható”.

A lap megjegyezte, hogy Donald Trump Orbán Viktornak írt levelének nyilvánosságra hozatala után egyes felületek arról cikkeztek, hogy az amerikai elnök budapesti kampányfellépését jelentették volna be a napokban, 

de valami közbejött.

Csakhogy Szánthó Miklós szombaton arról beszélt a Hír TV-nek, hogy megtartják a rendezvényt, a részletekkel kapcsolatban azonban „pár nap türelmet” kért.

