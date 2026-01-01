Szilveszteri kvóta: autók égtek, csatornába estek a menekülő háziállatok, ittas kiskorúakat láttak el a mentők
Mukics Dániel alezredes a katasztrófavédelemtől közölte, szilveszterkor 55 épület égett, 48 esetben pedig a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt kilenc, bajba jutott állatok miatt öt esetben avatkoztak be a tűzoltók.
A szóvivő az MTI-nek elmondta: míg tavaly előtt csak 162 helyszínre vonultak a tűzoltók, most másfélszer annyi munkájuk akadt az év utolsó napján. Azonban tűzijátékok miatt kevesebbszer riasztották őket, tavaly 45, idén viszont csak 37 esetben kellett vonulniuk – tette hozzá.
Idén 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek vagy tűzijátékok egyéb visszamaradt részei égtek, nyolc helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékektől. A tűzijátékok miatt öt melléképület, három hulladékgyűjtő edény, három fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki – sorolta.
- Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere,
- Debrecenben egy 12 négyzetméteres fatároló,
- Dombóváron egy családi házzal egybeépített szintén 12 négyzetméteres tároló,
- Szentesen húsz köbméter tűzifa és egy 30 négyzetméteres fatároló,
- Dunakeszin 150 négyzetméteren nádas,
- Nagycenken egy hat négyzetméteres udvari fatároló,
- Kissikátorban egy kertben tűzifa és az annak letakarására szolgáló fólia,
- Győrben kertben felhalmozott hulladék,
- Hajdúszoboszlón egy kertben több kartondoboz égett,
- Újfehértón pedig elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő és egy garázs ajtaja, illetve teteje.
Mukics Dániel az MTI érdeklődésére jelezte: a csütörtök hajnali mosonmagyaróvári raktártűznél sem zárható ki, hogy azt valamilyen pirotechnikai eszköz okozta, itt a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított, amelyben feltárják a tűz keletkezésének okát.
A szóvivő arról is beszámolt, hogy a télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat. Riasztották a tűzoltókat több bajba került állat miatt is: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, és a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei-tóba fagyott hattyút kellett kimenteni, Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók – ismertette Mukics Dániel.
Győrfi Pál: a mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget
A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-, arc-, szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak – tette hozzá.