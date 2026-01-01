Deviza
szilveszteri mulatság
katasztrófavédelelem
tűzeset
tűzoltó

Szilveszteri kvóta: autók égtek, csatornába estek a menekülő háziállatok, ittas kiskorúakat láttak el a mentők

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat, 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a január 1-jén. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője pedig arról játékoztatott, hogy a mentők szilveszterkor 3823 esetben nyújtottak segítséget.
VG
2026.01.01, 12:49
Frissítve: 2026.01.01, 13:25

Mukics Dániel alezredes a katasztrófavédelemtől közölte, szilveszterkor 55 épület égett, 48 esetben pedig a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt kilenc, bajba jutott állatok miatt öt esetben avatkoztak be a tűzoltók. 

tűzoltó
Fotó: Laszlo66 / Shutterstock (illusztráció)

A szóvivő az MTI-nek elmondta: míg tavaly előtt csak 162 helyszínre vonultak a tűzoltók, most másfélszer annyi munkájuk akadt az év utolsó napján. Azonban tűzijátékok miatt kevesebbszer riasztották őket, tavaly 45, idén viszont csak 37 esetben kellett vonulniuk – tette hozzá.

Idén 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek vagy tűzijátékok egyéb visszamaradt részei égtek, nyolc helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékektől. A tűzijátékok miatt öt melléképület, három hulladékgyűjtő edény, három fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki – sorolta.

  • Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere, 
  • Debrecenben egy 12 négyzetméteres fatároló, 
  • Dombóváron egy családi házzal egybeépített szintén 12 négyzetméteres tároló, 
  • Szentesen húsz köbméter tűzifa és egy 30 négyzetméteres fatároló, 
  • Dunakeszin 150 négyzetméteren nádas, 
  • Nagycenken egy hat négyzetméteres udvari fatároló, 
  • Kissikátorban egy kertben tűzifa és az annak letakarására szolgáló fólia, 
  • Győrben kertben felhalmozott hulladék, 
  • Hajdúszoboszlón egy kertben több kartondoboz égett, 
  • Újfehértón pedig elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő és egy garázs ajtaja, illetve teteje.

Mukics Dániel az MTI érdeklődésére jelezte: a csütörtök hajnali mosonmagyaróvári raktártűznél sem zárható ki, hogy azt valamilyen pirotechnikai eszköz okozta, itt a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított, amelyben feltárják a tűz keletkezésének okát.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy a télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat. Riasztották a tűzoltókat több bajba került állat miatt is: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, és a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei-tóba fagyott hattyút kellett kimenteni, Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók – ismertette Mukics Dániel.

Győrfi Pál: a mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-, arc-, szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak – tette hozzá.

Országszerte

1080 cikk

 

