Maga Zelenszkij vallotta be: már teljesült, amit Putyintól kért az amerikai elnök – leálltak a lövésekkel az oroszok, „felfüggesztenék a háborút"

Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy február 1-jéig, azaz vasárnapig tartózkodjon Kijev megtámadásától, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalásokhoz – jelentette az Interfax orosz állami hírügynökség a Kreml közlésére hivatkozva.

Az esetleges tűzszünetről ellentmondásos információk jelentek meg. Putyin nem adott egyértelmű választ Trump kérésére /Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkárától megkérdezték, hogy maga a dátum is beletartozik-e a Trump által kért tűzszüneti időszakba, ám Peszkov szűkszavúan csak megismételte, hogy „február 1-jéig” .

A szóvivő arra nem válaszolt, hogy Putyin egyetértett-e Trump kérésével, és hogy az az összes légicsapás leállításáról vagy csak az energiatermelő létesítmények elleni támadásokról szólt-e.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij közben világossá tette, hogy országa elvárja az amerikai–orosz megállapodás azonnali végrehajtását, amely szerint Kijevet egy hétig nem lövik –közölte az ukrán államfő. A tűzszünet célja a hideg téli időszakban az áramellátás és a civilek biztonságának biztosítás.

Nem voltak orosz támadások ukrajnai energetikai létesítmények ellen péntekre virradóra, ugyanakkor az orosz hadsereg a logisztika elleni támadásokra állt át - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a régiók helyzetéről tartott rendkívüli egyeztetés összegzéseként a Telegramon, amiről az MTI számolt be.

Az elmúlt éjszaka nem értek csapások energetikai létesítményeket, de tegnap napközben több régióban is az energetikai infrastruktúrát érő találatok voltak. Most azt látjuk, hogy az orosz hadsereg a logisztika elleni csapásokra váltott

- írta Zelenszkij bejegyzésében. Szavai szerint továbbra is zajlanak orosz dróntámadások a városok lakóövezetei ellen.

Zelenszkij úgy vélekedett, Oroszországnak lehet olyan szándéka, hogy felfüggessze a harci cselekményeket, ugyanakkor azt keresi, miként lehetne ezt a saját lakossága számára győzelemként eladni. "Nem gondolom, hogy Oroszország be akarja fejezni a háborút. Rengeteg ennek ellentmondó bizonyíték van."

Inkább úgy látom, hogy időnként vannak olyan pillanatok, amikor szeretnék felfüggeszteni a háborút, és azt keresik, hogyan lehetne ezt odahaza úgy bemutatni, mintha győzelem lenne. Véleményem szerint most pontosan ez a folyamat zajlik.

Az ukrán elnök elmondása szerint az ország más területét nem kímélték az oroszok. "Bevetettek egy ballisztikus rakétát is Harkiv térsége ellen, a támadásban polgári termelést végző vállalatok raktárai rongálódtak meg és egy amerikai vállalaté is. Zaporizzsjában a Sahíd drónok a város egyik kerületét támadták. Szinte éjjel-nappal tartanak az FPV-dróncsapások Herszon és Dnyipropetrovszk megyei városok ellen, utóbbiból a legtöbb Nyikopol ellen. Nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megye határ menti térségeiben" - sorolta az elnök.