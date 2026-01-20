Gyorsabb autópályák lesznek, nagyobb szigor készül a rollerekre – Lázár János nyilvánosságra hozta az új KRESZ-t
Az építési és közlekedési miniszter a januári közlekedésinfón jelentette be, hogy az új KRESZ január 20-tól nyilvános lesz. Hozzátette, hogy leghamarabb szeptemberben lehetne bevezetni.
Lázár János úgy fogalmazott: gondolatvilágában teljesen más közlekedési szabályrendszert tartalmaz a tervezet, eddig 1500 véleményt kaptak. „A szakma írta az új KRESZ-t” – mondta, annyit elárult, hogy a sebességhatárokhoz nem nagyon nyúltak, az alkoholtilalom érvényben marad.
A legfontosabb szempontnak nevezte a gyengék védelmét.
A miniszter oldalán kedden nyilvánosságra is hozták az új KRESZ szövegét. A közúti közlekedés biztonságos és zavartalan működése kiemelt társadalmi érdek – ezt rögzíti a szöveg bevezetése is. Ennek érdekében a szabályozás célja kettős: egyrészt meghatározni, milyen magatartás várható el a közlekedés résztvevőitől, másrészt egységesen rögzíteni a közlekedési jelzések és fogalmak rendszerét.
A szöveg szerint több, egymással összefüggő szempontot kell egyszerre érvényesíteni: ilyen az esélyegyenlőség és a gyengébb közlekedők védelme, valamint a fokozott figyelmet igénylők (például gyermekek, idős vagy fogyatékossággal élő emberek) biztonságának erősítése.
A célok között szerepel a környezeti terhelés csökkentése, a közösségi közlekedés előnyben részesítése, illetve az, hogy a közlekedés rendje és az egészséges lakókörnyezet feltételei között hosszú távon is fenntartható egyensúly alakuljon ki. Emellett hangsúlyos elem a biztonságos közlekedéshez szükséges tudás megszerzése és megőrzése is.
A tervezet a járművek körét szélesen értelmezi: jármű minden olyan gépi vagy nem gépi meghajtású közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amely a forgalomban részt vehet – a munkagépeket is beleértve.
Külön csoportok jelennek meg, például
- a nem gépi meghajtású járművek: kerékpár, különleges kerékpár, pótkocsi, állati erővel vont jármű,
- a gépi meghajtású járművek: gépjárművek és más motoros járművek (kivételekkel),
- a mikromobilitási eszközök és új kategóriák (például motoros roller),
- a robogók és több jármű-kategória (L1e, L2e satöbbi),
valamint speciális járművek:
- traktor,
- lassú jármű,
- munkagép,
- villamos.
A szöveg teljesítmény és sebesség alapján is differenciál a motoros rollerek között (kis és nagy teljesítményű változatok), és a kerékpárt is részletesen definiálja, beleértve a rásegítéses megoldásokat is, ahol a rásegítés 25 kilométer per óránál megszűnik.
Az új KRESZ-tervezet több ponton is jelentősen módosítaná a közúti sebességhatárokat, egyes esetekben olyan mértékben, amire korábban nem volt példa Magyarországon.
A tervezet lehetőséget ad arra, hogy
az autópályák egyes szakaszain az út kezelője 140 kilométer per órás sebességhatárt jelöljön ki. Emellett az autóutakon bizonyos szakaszokon 120 kilométer per órára emelkedhet a megengedett legnagyobb sebesség.
A változásokkal összefüggésben a traffipaxok beállítását is módosítani kell majd az érintett útszakaszokon.
A tervezet bevezeti az „emelt sebességű főút” fogalmát. Ez olyan, lakott területen kívüli, főútvonalnak kijelölt út, amely
irányonként legalább két forgalmi sávval rendelkezik,
és ahol az általános sebességszabályozástól eltérően legalább 100 kilométer per órás megengedett legnagyobb sebesség alkalmazható.
Lakott területen kívül és gyorsforgalmi utakon 90 kilométer per órára emelkedne a megengedett legnagyobb sebesség:
- a tehergépkocsik,
- az autóbuszok,
- valamint az utánfutót vontató járművek esetében.
A jogalkotó indoklása szerint a cél a járművek közötti nagy sebességkülönbségekből adódó torlódások és fennakadások csökkentése.
A robogók esetében a jelenlegi 40 kilométer per órás felső határ 45 kilométer per órára emelkedne.
A villamosok sebességére is új szabályok vonatkoznának:
- lakott területen továbbra is 50 kilométer per óra marad az általános határ,
- zárt villamospályán azonban 70 kilométer per órára emelkedne a megengedett sebesség,
- úgynevezett gyalogoslétesítményeken a villamosok legfeljebb 25 kilométer per órával közlekedhetnének.
A tervezet egységesebb és könnyebben értelmezhető sebességhatárokat vezetne be a kerékpárosokra:
- járdán és gyalogos övezetben: legfeljebb 10 kilométer per óra,
- gyalog- és kerékpáros létesítményeken: legfeljebb 25 kilométer per óra,
minden más helyen az általános sebességhatárok érvényesek.
Az új KRESZ egyik hangsúlyos eleme az előzés fogalmának pontosítása, valamint a „mellette elhaladás” önálló jogi fogalomként való megjelenése. A módosítás célja egy régi, sok vitát kiváltó értelmezési probléma rendezése, különösen városi és vegyes forgalmi helyzetekben.
Szigorúbb szabályok a fiatal korosztálynál
12 éves kor alatt tilos lenne a kis teljesítményű motoros roller használata.
A nagy teljesítményű motoros rollert 14 éves kor alatt nem lehetne használni.
A 12–14 év közötti korosztályra a kerékpározás szabályai, a 14 év felettiekre pedig a robogózás szabályai vonatkoznának.
Tizennégy éves korig kötelezővé válna a kerékpáros sisak viselése, három év alatti gyermekkel közösségi közlekedési járművön a kísérőnek kötelezően ülve kellene utaznia.
A 6–12 év közötti, felügyelet nélkül közlekedő gyerekeknek ott, ahol a megengedett sebesség meghaladja a 30 kilométer per órát, kizárólag kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton vagy járdán lenne szabad kerékpározniuk.
A felügyeletet ellátó felnőttnek ugyanott és a felügyelet ellátására alkalmas módon kell közlekednie.
Alkohol és kerékpár
A tervezet fenntartja a kerékpáros alkoholos közlekedés megengedését:
- legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkohol vagy
- 0,4 milligramm per liter légalkohol lehetne a szervezetben.
Kivételt jelent, ha a kerékpáros 12 év alatti gyermeket felügyel, utast szállít, vagy különleges kerékpárt vezet – ezekben az esetekben zéró tolerancia érvényesülne. A 16 év alatti kerékpárosok továbbra sem szállíthatnának utast.