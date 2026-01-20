Gyorsabb autópályák lesznek, nagyobb szigor készül a rollerekre – Lázár János nyilvánosságra hozta az új KRESZ-t

Az építési és közlekedési miniszter a januári közlekedésinfón jelentette be, hogy az új KRESZ január 20-tól nyilvános lesz. Hozzátette, hogy leghamarabb szeptemberben lehetne bevezetni.

Nyilvánosságra hozta Lázár János az új KRESZ-t / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Lázár János úgy fogalmazott: gondolatvilágában teljesen más közlekedési szabályrendszert tartalmaz a tervezet, eddig 1500 véleményt kaptak. „A szakma írta az új KRESZ-t” – mondta, annyit elárult, hogy a sebességhatárokhoz nem nagyon nyúltak, az alkoholtilalom érvényben marad.

A legfontosabb szempontnak nevezte a gyengék védelmét.

A miniszter oldalán kedden nyilvánosságra is hozták az új KRESZ szövegét. A közúti közlekedés biztonságos és zavartalan működése kiemelt társadalmi érdek – ezt rögzíti a szöveg bevezetése is. Ennek érdekében a szabályozás célja kettős: egyrészt meghatározni, milyen magatartás várható el a közlekedés résztvevőitől, másrészt egységesen rögzíteni a közlekedési jelzések és fogalmak rendszerét.

A szöveg szerint több, egymással összefüggő szempontot kell egyszerre érvényesíteni: ilyen az esélyegyenlőség és a gyengébb közlekedők védelme, valamint a fokozott figyelmet igénylők (például gyermekek, idős vagy fogyatékossággal élő emberek) biztonságának erősítése.

A célok között szerepel a környezeti terhelés csökkentése, a közösségi közlekedés előnyben részesítése, illetve az, hogy a közlekedés rendje és az egészséges lakókörnyezet feltételei között hosszú távon is fenntartható egyensúly alakuljon ki. Emellett hangsúlyos elem a biztonságos közlekedéshez szükséges tudás megszerzése és megőrzése is.

A tervezet a járművek körét szélesen értelmezi: jármű minden olyan gépi vagy nem gépi meghajtású közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amely a forgalomban részt vehet – a munkagépeket is beleértve.

Külön csoportok jelennek meg, például

a nem gépi meghajtású járművek: kerékpár, különleges kerékpár, pótkocsi, állati erővel vont jármű,

a gépi meghajtású járművek: gépjárművek és más motoros járművek (kivételekkel),

a mikromobilitási eszközök és új kategóriák (például motoros roller),

a robogók és több jármű-kategória (L1e, L2e satöbbi),

valamint speciális járművek:

traktor,

lassú jármű,

munkagép,

villamos.

A szöveg teljesítmény és sebesség alapján is differenciál a motoros rollerek között (kis és nagy teljesítményű változatok), és a kerékpárt is részletesen definiálja, beleértve a rásegítéses megoldásokat is, ahol a rásegítés 25 kilométer per óránál megszűnik.