Európai Unió
Ukrajna
Moldova

Január 1-től Ukrajna szép csendben megkapta a hozzáférést az Európai Unió egyik legfontosabb rendszeréhez: nem egyedül érkezett, egy másik országra is kiterjesztették

Az Európai Bizottság korábbi közleménye szerint a mobilroaming lesz „az első terület, ahol az EU belső piaci elbánást biztosít Ukrajnának”. Ukrajna és Moldova csatlakozik az EU zónájához.
VG
2026.01.02, 07:55
Frissítve: 2026.01.02, 08:36

Ukrajna és Moldova csatlakozott az Európai Unió mobiltelefonos roamingövezetéhez, ami az unió, valamint Kijev és Chisinau közötti integráció elmélyítésének része – írja a TVP World.

FRANCE, ALSACE, BAS-RHIN (67) STRASBOURG, EUROPEAN AND UKRAINIAN FLAGS IN FRONT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
Január 1-jétől Ukrajna megkapta a hozzáférést az Európai Unió egyik legfontosabb rendszeréhez / Fotó: Only France /  AFP

A két ország – amelyek az EU-csatlakozás hivatalos tagjelöltjei – január 1-jén csatlakozott az unió úgynevezett Roam Like at Home övezetéhez.

Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a moldovai és ukrán állampolgárok az Európai Gazdasági Térségben (EGT) történő utazásaik során külön díjak felszámítása nélkül telefonáljanak, küldjenek sms-eket és használják a mobilinternetet. 

Ugyanezek a jogok megilletik az EGT-országok lakosait is, amikor Ukrajnába vagy Moldovába utaznak.

Ukrajna és Moldova az első olyan országok az EGT-n kívül – amely az EU mind a 27 tagállamát, valamint Liechtensteint, Norvégiát és Izlandot foglalja magában –, amelyek hozzáférést kaptak ehhez a rendszerhez.

A Moldovára és Ukrajnára vonatkozó döntést az EU 2025 júliusában hozta meg, annak részeként, hogy Brüsszel elmélyítse kapcsolatait a két tagjelölt országgal, és támogassa azok „fokozatos gazdasági integrációját az EU belső piacába”.

Az Európai Bizottság júniusi közleménye szerint a mobilroaming lesz „az első terület, ahol az EU belső piaci elbánást biztosít Ukrajnának”.

A 2017-ben bevezetett Roam Like at Home rendszer célja, hogy a fogyasztók az EU határain belül ugyanazon az áron, azonos hálózati minőség és sebesség mellett használhassák mobiltelefonos szolgáltatásaikat, mint otthon.

Ukrajna 2022. február 28-án, mindössze négy nappal azután nyújtotta be EU-csatlakozási kérelmét, hogy Oroszország megtámadta az országot.

Ukrajna szomszédja, Moldova 2022 márciusában kérte felvételét az Európai Unióba, és szintén célpontja az orosz destabilizációs törekvéseknek. Az ország keleti régiójában, a Dnyeszter-melléken (Transznisztria) orosz csapatok állomásoznak.

A túlnyomórészt orosz ajkú szakadár terület az 1990-es évek elején egy rövid konfliktust követően szakadt el Moldovától, ám a nemzetközi közösség elsöprő többsége továbbra is Moldovához tartozó területként ismeri el.

Egyre többen ellenzik Ukrajna csatlakozását

A roamingdíjak részleges eltörlése is Ukrajna európai közeledésének része. Ugyanakkor immár öt EU-tagállam ellenzi az új kereskedelmi megállapodást Ukrajnával. Nagy István agrárminiszter a határ menti koalícióról és arról is beszélt, hogy a megállapodás a magyar és az európai gazdák számára is végzetes, és végveszélybe sodorja a mezőgazdaságot.

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Románia elégedetlenségét fejezte ki az Ukrajna és az EU között létrejött új megállapodással kapcsolatban, amelynek egy átfogó szabadkereskedelmi övezet létrehozása a célja.

