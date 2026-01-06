Deviza
Kiszivárgott a titkos dokumentum, még ma hivatalos lehet: európai-amerikai közös hadsereg települhet Ukrajnába – ezeket a biztonsági garanciákat kapja Zelenszkij Putyin ellen

K. B. G.
2026.01.06, 19:57

A tettrekészek koalíciójának keddi párizsi csúcstalálkozóján született nyilatkozat az Egyesült Államok szerepét is megemlíti, mint aki támogatná Ukrajna európai szövetségeseit egy esetleges újabb orosz támadás esetén. 

Ukrainian President Volodymyr Zelensky In Poland ukrán kína Zelenszkij
Fotó: NurPhoto via AFP

A tűzszünet megkötése utánra tervezett biztonsági garanciák a tartós béke kulcsát jelenthetik, ezért a nyilatkozat nem bízna semmit a véletlenre. A dokumentum fő öt pontja a következő:

  • részvétel a tűzszünet betartását figyelő, amerikai vezetésű mechanizmusban
  • az ukrán hadsereg támogatása
  • multinacionális békefenntartó csapatok Ukrajnában
  • elkötelezettség egy esetleges támadás esetén
  • a védelmi együttműködés elmélyítése Ukrajnával.

A tűzszünet felügyeletében nemzetközi partnerek is részt vennének a tettrekészek koalíciója mellett és egy különleges bizottság döntene a fegyverszünet megsértésére adandó válaszokról. Emellett megerősítenék az ukrán fegyveres erőket is, míg a multinacionális erők létrehozását a tettrekészek koalíciója koordinálná. Az elrettentés szolgáló csapatok Ukrajna kérésére cselekednének a tűzszünet igazolt megsértése esetén, ám annak vezetése európai lenne és abban az Egyesült Államok is részt venne – írja az RBC Ukraine.

