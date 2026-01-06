Kiszivárgott a titkos dokumentum, még ma hivatalos lehet: európai-amerikai közös hadsereg települhet Ukrajnába – ezeket a biztonsági garanciákat kapja Zelenszkij Putyin ellen

A tettrekészek koalíciójának keddi párizsi csúcstalálkozóján született nyilatkozat az Egyesült Államok szerepét is megemlíti, mint aki támogatná Ukrajna európai szövetségeseit egy esetleges újabb orosz támadás esetén.

Fotó: NurPhoto via AFP

A tűzszünet megkötése utánra tervezett biztonsági garanciák a tartós béke kulcsát jelenthetik, ezért a nyilatkozat nem bízna semmit a véletlenre. A dokumentum fő öt pontja a következő:

részvétel a tűzszünet betartását figyelő, amerikai vezetésű mechanizmusban

az ukrán hadsereg támogatása

multinacionális békefenntartó csapatok Ukrajnában

elkötelezettség egy esetleges támadás esetén

a védelmi együttműködés elmélyítése Ukrajnával.

A tűzszünet felügyeletében nemzetközi partnerek is részt vennének a tettrekészek koalíciója mellett és egy különleges bizottság döntene a fegyverszünet megsértésére adandó válaszokról. Emellett megerősítenék az ukrán fegyveres erőket is, míg a multinacionális erők létrehozását a tettrekészek koalíciója koordinálná. Az elrettentés szolgáló csapatok Ukrajna kérésére cselekednének a tűzszünet igazolt megsértése esetén, ám annak vezetése európai lenne és abban az Egyesült Államok is részt venne – írja az RBC Ukraine.