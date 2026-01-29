Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
globális ranglista
fegyverszállítmányok
ukrán hadsereg
Oroszország
nagyhatalom
Brüsszel
Európai Unió

Lebukott az ukrán hadsereg: már a világ élvonalába tartozik, mégis több fegyvert követel – miért finanszíroz Európa egy katonai nagyhatalmat?

A számok mást mutatnak, mint a politikai narratíva, hogy Európának milliárdokat kell költenie Kijev fenntartására. Az ukrán hadsereg ma már a világ katonai élvonalába sorolható, mégis példátlan mennyiségű fegyvert kap külföldről, mondván, hogy enélkül gyorsan térdre rogyna Oroszországgal szemben.
VG
2026.01.29., 17:33

Az ukrán hadsereg a világ 145 aktív katonai ereje közül a legjobb húszba tartozik a Global Firepower rangsora szerint – ennek ellenére a nyugati fegyverszállítások volumene továbbra is úgy alakul, mintha egy katonailag gyenge államról lenne szó, amely küszködik Oroszország ellen, és az európai adófizetők kiszipolyozása nélkül bukásra lenne ítélve.

ukrán hadsereg
Az ukrán hadsereg ma már a világ katonai élvonalába sorolható, mégis példátlan mennyiségű fegyvert kap külföldről, mondván, hogy enélkül gyorsan térdre rogyna Oroszországgal szemben / Fotó: AFP

A Global Firepower (GFP) éves katonai rangsora 145 ország haderejét vizsgálja, és ennek alapján Ukrajna a világ húsz legerősebb hadserege közé tartozik. Ez a besorolás nem politikai állásfoglalás, hanem számszerű mutatók összegzése: élőerő, fegyverzet, logisztika, költségvetés és hadrafoghatóság alapján.

A lista élén továbbra is a klasszikus nagyhatalmak állnak: az Egyesült Államok vezeti a rangsort, mögötte Oroszország és Kína következik, majd India és más regionális katonai óriások. Ezek az országok saját hadiiparral, globális kivetítési képességgel és nukleáris potenciállal rendelkeznek. 

A 20. helyen álló Ukrajna ugyan közel sem a világ legnagyobb vagy legerősebb hadserege, de már rég nem egy aprócska haderővel rendelkező ország, amely épphogy csak képes ellenállni egy katonai nagyhatalomnak.

Ezzel szemben a rangsor végén olyan országok találhatók, amelyek minimális katonai kapacitással rendelkeznek: kis létszámú haderő, elavult eszközök, korlátozott költségvetés és gyakorlatilag nulla stratégiai mozgástér jellemzi őket. Ezek a sereghajtók valóban külső segítségre szorulnának egy komolyabb konfliktus esetén.

Ukrajna azonban semmilyen szempontból sem tartozik ebbe a kategóriába.

Ukrajna kitűzte az új célt: ötvenezer oroszt kell megölni havonta – bemutatkozott az új kijevi mesterelme

Fedorov kinevezése után világossá tette, hogy két prioritása van: a lakosság besorozása és Oroszország kivéreztetése. Az új ukrán védelmi miniszter rendkívül nyíltan beszélt a fronton tapasztalható emberhiányról és az általa megkövetelt orosz veszteségekről.

Ennek ellenére a nyugati fegyverszállítások volumene és összetétele azt a képet sugallja, mintha Ukrajna katonailag önállóan életképtelen lenne. Harckocsik, tüzérségi rendszerek, légvédelmi eszközök, rakéták, lőszerek, drónok és hírszerzési támogatás érkezik folyamatosan – nem kiegészítésként, hanem rendszerszintű utánpótlásként.

Ezért áll az ukrán hadsereg a nagyhatalmak között

A GFP rangsora több mint 60 különböző mutatót vesz figyelembe. Nem számítanak bele nukleáris fegyverek, de annál hangsúlyosabb:

  • az aktív és tartalékos állomány létszáma,
  • a szárazföldi, légi és tengeri eszközök száma,
  • a védelmi költségvetés,
  • az ipari és logisztikai háttér,
  • az infrastruktúra és a földrajzi adottságok.

Az eredmény egy úgynevezett PowerIndex pontszám, ahol a kisebb érték erősebb hadsereget jelent. Az ukrán hadsereg pontszáma, a 0,3691 elegendő volt ahhoz, hogy megelőzzön számos NATO-tagállamot és regionális katonai erőt. A GFP listája alapján Ukrajna nem gyenge, nem védtelen és katonailag nem jelentéktelen ország. 

Ennek fényében a folyamatos, nagy volumenű fegyverszállítás nem katonai szükségszerűség, inkább a brüsszeli politika eredménye.

A számok alapján Ukrajna már most a világ katonai elitjéhez tartozik. A kérdés nem az, hogy képes-e harcolni, hanem az, hogy meddig és milyen áron tartják fenn ezt a pozíciót külső forrásokból – miközben a rangsor alján lévő országok soha nem kapnának hasonló figyelmet vagy támogatást.

A Kreml elárulta, mi a béke előfeltétele: az ukrán hadseregnek óriási áldozatot kell hoznia – „enélkül szó sem lehet a megállapodásról”

Moszkva szerint nincs békerendezés ukrán csapatkivonás nélkül a Donyeck-medencéből. A Kreml nem árulja el, pontosan milyen megállapodási keretről tárgyal az Egyesült Államokkal és Ukrajnával.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12756 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
fegyverszállítmányok

Lebukott az ukrán hadsereg: már a világ élvonalába tartozik, mégis több fegyvert követel – miért finanszíroz Európa egy katonai nagyhatalmat?

A számok mást mutatnak, mint a politikai narratíva, hogy Európának milliárdokat kell költenie Kijev fenntartására.
4 perc
Toyota Motor

Hat éve piacvezető a márka, amelyre a magyarok állandóan azt mondják: csődbe mennek a szervizek, mert nem romlik el

Az autógyártó 2025-ben rekordot döntött az értékesített járművek számában.
5 perc
unió

Szijjártó Péter lesújtó hírt hozott: az EU kimondta, hogy nem áll készen a békére – „A józan ész most már nyomokban sem fedezhető fel!"

Szijjártó Péter közölte, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök kész a béke érdekében megmozdulni, addig az Európai Unió háborúzni akar.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu