Új vadászgép emelkedik fel Keleten, jobb, mint a Gripen és a Rafale: máris sorban áll érte a fél világ – videón a JF–17

Bár a hírek most az orosz–ukrán háború kapcsán a szemben álló felek, valamint az európai országok és az Amerikai Egyesült Államok hadiipari fejlesztéseiről szólnak, a fegyverkezési versenyből más országok sem szeretnének kimaradni. Amikor Szaúd-Arábia és Pakisztán tavaly szeptemberben kölcsönös védelmi egyezményt írk alá, hamar egyértelművé vált, hogy mit vár Rijád Iszlámábádtól: vadászgépeket.

A pakisztáni gyártmányú JF–17 Thunder vadászgép / Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / AFP

Nem Szaúd-Arábia az egyetlen, hasonló érdeklődést mutatott Banglades, Irak, Indonézia és Líbia is. Többen közülük már alá is írták vagy hamarosan alá fogják írni a megállapodásokat a Pakisztánban gyártott JF–17 Thunder vadászgépekről – adta hírül a The Telegraph.

Az alacsony költségű, mégis nagy teljesítményű repülőgépeket májusban, a két atomhatalom közötti háborúban tesztelték pakisztániak Indiával szemben. A JF–17 kiválóan teljesített India francia gyártmányú Rafale repülőgépei ellen, és most más országok is sorban állnak, hogy megvásárolják a sajátjukat.

A könnyű, többcélú vadászrepülőgépet a fővárostól, Iszlámábádtól mindössze 50 mérföldre található Pakistan Aeronautical Complex (PAC) gyártja. A Block II változat egy 4,5 generációs vadászgép, amely fejlett radarral és látótávolságon túli rakétákkal rendelkezik, és légi-légi és légi-föld harci feladatokra alkalmas. Ezenkívül kínai gyártmányú PL–10E nagy eltérítésű légi-légi rakétákkal van felszerelve.

Ár-érték arányban szinte verhetetlen a pakisztáni vadászgép

A JF–18 vadászgépek fejlett repüléstechnikai berendezésekkel, aktív elektronikus letapogató rendszerű radarral és elektronikus haditechnikai rendszerekkel is el lettek látva, ami jelentős fejlesztés az elsősorban sebességre és légi harcokra tervezett amerikai F–16 és orosz Szu–27 típusokhoz képest. A pakisztáni légierő (PAF) szerint a repülőgép közepes és alacsony magasságban kiválóan manőverez, és tűzerőt, agilitást és túlélőképességet ötvöz, ami bármely légierő számára hatékony fegyverré teszi.

Az aktív elektronikus letapogató rendszerű radar lehetővé teszi több célpont egyidejű követését, és jobb láthatóságot biztosít nagyobb távolságokban. Ugyanakkor nem rendelkezik lopakodó technológiával, így ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a svéd Gripen, a francia Rafale, az Eurofighter Typhoon és a kínai J–10.