választás
április
Sulyok Tamás

Kiírták az időpontot: eldőlt, hogy mikor lesznek az országgyűlési választások – Orbán Viktor reagált, nincs mit félreérteni az üzenetén

Ahogy sejteni lehetett, április 12-én lesznek a választások.
2026.01.13, 11:47
Frissítve: 2026.01.13, 11:59

Nem lepte meg a Közvéleményt az államfő, ugyanis Sulyok Tamás április 12-ére írta ki a parlamenti választásokat.

A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül tehát sor. Az államfő emlékeztetett rá: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.Biztatok mindenkit, hogy éljen vele! - hangsúlyozta Sulyok Tamás. 

Azonnal reagált a hírre Orbán Viktor miniszterelnök is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
