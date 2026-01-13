Kiírták az időpontot: eldőlt, hogy mikor lesznek az országgyűlési választások – Orbán Viktor reagált, nincs mit félreérteni az üzenetén
Ahogy sejteni lehetett, április 12-én lesznek a választások.
Nem lepte meg a Közvéleményt az államfő, ugyanis Sulyok Tamás április 12-ére írta ki a parlamenti választásokat.
A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül tehát sor. Az államfő emlékeztetett rá: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.Biztatok mindenkit, hogy éljen vele! - hangsúlyozta Sulyok Tamás.
Azonnal reagált a hírre Orbán Viktor miniszterelnök is.
