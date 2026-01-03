Vészjóslóan reagáltak az oroszok, hamarosan kiderül, megremeg-e Trump keze, Peking még hallgat

Fontos részleteket nem ismerünk még arról, milyen világpolitikai mozgásokat indíthat el Venezuela amerikai bombázása és az elnök elfogása: tét számunkra is van, hiszen Washington kulcsszerepet játszik az európai béketárgyalásokban. Az oroszok pedig máris reagáltak, de az előjelek nem jók. A lehetséges negatív következményekre előre figyelmeztetett a magyar biztonságpolitikai szakértő.

Venezuela amerikai megtámadása: Putyin elnöknek egészen más a viszonya Maduro elnökkel, akit Trump elnök most elfogott és „kiröpített” / Fotó: AFP

Az alaphír, amit már mi is hoztunk: szombatra virradóra az Egyesült Államok légi támadást intézett Caracas és más venezuelai célpontok ellen, majd meglepetésre azt is közölte, hogy elfogták és „kiröpítették” Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Maduro drogvádak miatt életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, ha bíróság elé állítják az USA-ban.

„Itt az újabb háború” – értékelte a támadást még Maduro elfogásának híre előtt Demko Attila magyar biztonságpolitika szakértő.

Ha ez nincs leegyeztetve Pekinggel és Moszkvával, komoly feszültség lehet a vége. Persze benne van a pakliban, hogy Maduro elmozdítása a venezuelai hadsereg egyes erőivel, és a két érdekelt hatalommal, de legalább Kínával le van egyeztetve. Akkor Maduro gyorsan eltávozik így vagy úgy, a világ legnagyobb olajtartaléka pedig viszonylag gyorsan kitermelhető lesz

– írta Demko.

Röviddel Trump sajtótájékoztatója előtt rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Venezuela megtámadása után órákkal és Donald Trump amerikai elnök budapesti idő szerint 5-kor esedékes sajtótájékoztatója előtt még mindig Demko kérdéseinél tartunk, ha közben ki is derült, hogy Madurót eltávolították a színtérről.

Kína egyelőre hallgat – a külügyminisztérium annyit tett, hogy óva intette a polgárokat a venezuelai utazástól –, az oroszok azonban reagáltak, és kitalálhattuk, meglehetősen dühösen – Moszkva viszonya Caracassal egészen más, Maduro – aki most ismeretlen, de feltehetően nem nagyon kellemes helyen tartózkodik, csak májusban járt a Kremlben begyűjteni egy baráti üdvözlést Vlagyimir Putyintól.

Ami a számunkra is tét: a világ „kicsi”, ugyanazok a szereplők bukkannak fel az európai béketárgyalásokon, ergó a venezuelai fejlemények akár a mi számunkra létfontosságú kérdésekben is okozhatnak komplikációt.

Gondolhatnánk azt is, hogy két kontinens, két háború. Illetve biztosan még mindig csak egy: nem tudjuk még azt sem, miképp menedzseli a helyzetet a Madurótól megfosztott Venezuela. Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton az MTI jelentése szerint azt jelentette ki, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”, miután szombat hajnalban amerikai légi támadás ért több venezuelai várost.