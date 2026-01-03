Erre várt a világ: végre megszólalt Kína Venezuela lerohanásáról – Amerika egyértelmű üzenetet kapott

A nagy félelem Venezuela amerikai megtámadása és elnökének elfogása után az volt, nem növeli-e Donald Trump kormányzatának akciója a világpolitikai feszültségeket. Sorban szólalnak meg a világ hatalmai, és az igazolódik be, hogy növeli, bár az amerikai ambíció újraindítani a világ legnagyobb olajmezőin a kitermelést.

Venezuela megtámadása: egyik megtette, a másikat elfogta, ketten dühösen nézik Fotó: AFP

Még mindig nem tudni, okozhat-e komplikációkat a támadás Trump ukrajnai béketeremtő törekvéseit illetően, a harcban álló Oroszország mindenesetre meglehetősen dühödten reagált, és ezek után különösen várta mindenki, mit mondanak az oroszokkal baráti, az amerikaiakkal rivális viszonyban álló kínaiak, a világ második legerősebb hatalma az Egyesült Államok után.

A hatalmak hozzállásának már csak azért is lehet további szerepe, mert még nem tudni, miképp rendeződik a helyzet Venezuelában Nicolás Maduro elnök és felesége elfogása után, akiket az USÁ-ban bíóság elé állítanak drogszervezetek támogatásának vádjával.

Sajtótájékoztatóján ugyan Trump azt ígérte, ők veszik át az ország menedzselését, maguk mellé állítva az erre hajlandó helyi vezetőket, és azzal fenyegetett, hogy az amerikai hadserege még nagyobb erővel csap le, ha Maduro utódai ellenállnak – a helyzet azonban nem tiszta. Nem tudni, mit tesznek a hatalom birtokosai, ha külföldi támogatásra számíthatnak. Mindenesetre az események gyors és határozott lefolyása azt rajzolta ki: helyben az USA van helyzetben.

Az amerikai beavatkozást sorban ítélték el a nem nyugati gazdasági hatalmak – jelentette a Bloomberg –, az oroszok mellett

Brazília,

Kolumbia,

Mexikó

és Kuba.

És jött Kína is.

Venezuela megtámadása: Pekinget „mélységesen megdöbbentette”

Kína azt közölte: „mélységesen megdöbbentette” az Egyesült Államok katonai csapása Venezuelára és Nicolás Maduro elnök elfogása.

Kína

határozottan elítéli az Egyesült Államok nyílt erőszakalkalmazását egy szuverén állammal szemben, valamint az ország elnöke elleni fellépést

– mondta a külügyminisztérium szóvivője egy szombat késő esti közleményben a hírügynökség szerint. „Az Egyesült Államok ilyen hegemón lépései súlyosan sértik a nemzetközi jogot és Venezuela szuverenitását, és veszélyeztetik Latin-Amerika és a Karib-térség békéjét és biztonságát. Kína ezt határozottan ellenzi.”