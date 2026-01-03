Hátborzongató részletek derültek ki: így hurcolták el a venezuelai elnököt és a feleségét az amerikai kommandósok – nem ismertek irgalmat

A CNN Fehér Házért felelős tudósítója, Kevin Liptak által jegyzett beszámoló szerint a művelet az éjszaka közepén zajlott, amikor az elnöki pár aludt. A Delta Force elit egysége – amely olyan korábbi műveletekben is részt vett, mint az ISIS vezetőjének Abu Bakr al-Baghdadinak likvidálása – egyenesen a venezuelai elnöki rezidenciához hatolt be, és saját hálószobájukból kísérte ki a párt, mielőtt helikopterrel majd repülővel kivezették az országból Washington felé.

A venezuelai elnököt és feleségét, kommandósok alvás közben rabolták el / Fotó: New Jersey National Guard Recruiting & Retention Battalion / U.S Army / Facebook

A kormány bizonyítékot követel a venezuelai elnök életjeleiről

Egy amerikai tisztviselő a CNN-nek megerősítette: az akció során nem sérült meg egyetlen amerikai katona sem, és az elfogás gyorsan, ellenállás nélkül zajlott le. A drámai események egybeestek a caracasi robbanásokról szóló jelentésekkel. Szemtanúk több városrészből is arról számoltak be, hogy detonációk rázták meg az éjszakát, miközben alacsonyan repülő repülőgépek és helikopterek hangját hallották. A CNN szerint ezek a művelet biztosításához kapcsolódhattak. Nemzetközi jogászok szerint rendkívül ritka és precedensértékű, hogy egy hivatalban lévő államfőt külföldi katonai egység fogjon el saját országában, különösen ilyen körülmények között.

A venezuelai kormány azonnal nemzetközi jogsértéssel vádolta Washingtont, és diktátornak nevezte az elnök eltávolítását. Delcy Rodríguez alelnök közleményében azt állította, hogy „terrorista agresszió történt”, és sürgős bizonyítékot követel Maduro és Flores életjeleiről. A helyi vezetés összehívta a fegyveres erőket, és nemzeti vészhelyzetet hirdetett.

A történtek új megvilágításba helyezik a Venezuela körüli geopolitikai feszültséget, a mostani akció azonban minőségi ugrást jelent, és messze túlmutat a gazdasági nyomásgyakorláson. Elemzők szerint az akció időzítése sem véletlen: Washington az elmúlt hetekben egyre keményebb hangot ütött meg Caracas irányába, miközben a térségben nőtt a katonai és diplomáciai aktivitás. A mostani rajtaütés nemcsak belpolitikai földrengést okozhat Venezuelában, hanem komoly nemzetközi vitát indíthat az állami szuverenitás, a katonai beavatkozás és a nemzetközi jog határairól. A következő napokban az is eldőlhet, hogy az ügy diplomáciai úton kezelhető marad-e, vagy újabb eszkaláció következik.