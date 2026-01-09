Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
„Balesetveszélyes az egész kerület” – nekimentek a VIII. kerületi lakók az önkormányzat hóvideójának

Józsefváros alpolgármestere szerint pár napja megkezdődött a hó eltakarítása, de a lakók teljesen más képet festenek le, mint az önkormányzat. Egy VIII. kerületi Facebook-csoportban a lakók egyhangúan bírálták Sátly Balázs alpolgármester közzétett videóját, és beszámoltak az utakon tapasztalható vállalhatatlan helyzetekről.
VG
2026.01.09, 09:45
Frissítve: 2026.01.09, 09:46

Nem éppen egyezik Józsefvárosban az önkormányzat kommunikációja a lakossági tapasztalatokkal az elmúlt napok kivételes hóhelyzete kapcsán: Budapest VIII. kerület alpolgármestere, Sátly Balázs egy videót tett közzé többek között a „8. kerület – ITT LAKUNK!” Facebook-csoportban is, melyben azt hangsúlyozta: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) munkatársai felkészülten várják a telet, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. A felvételen egy speciális járdatisztító gép látható, amint havat söpör le a burkolatról, az alpolgármester pedig azt írta: „felvesszük a kesztyűt a hóhelyzettel szemben”. Az alpolgármester posztját viszont nem fogadták olyan melegen, mint azt várta volna.

„Balesetveszélyes az egész kerület" – nekimentek a VIII. kerületi lakók az önkormányzat hóvideójának
„Balesetveszélyes az egész kerület” – nekimentek a VIII. kerületi lakók az önkormányzat hóvideójának / Fotó: TumbaszHedi (illusztráció)

A videó alatt megjelenő reakciók egészen más képet festenek a kerület állapotáról. A negyven hozzászólás szinte kivétel nélkül arról számol be, hogy Józsefváros nagy része balesetveszélyes: 

  • a busz- és villamosmegállók nincsenek letakarítva, 
  • a járdákon és az utakon megfagyott latyak áll, 
  • az utak nincsenek megfelelően akadálytalanítva, 
  • és sok helyen szinte lehetetlen biztonságosan közlekedni. 

Több lakó konkrét esésekről és kisebb balesetekről is beszámolt. Az egyik kommentelő még egy képet is megosztott egy kiégett autóról, ami a Népszínház utca egyik sarkán áll. A képen látható, hogyan is néz ki jelenleg a kerület.

Fotó: „8. kerület – ITT LAKUNK!” Facebook-csoport

A kritikák különösen élesek azokban az utcákban, ahol korábbi közmű- vagy útburkolati munkálatok maradtak félbe. Egy kommentelő szerint az utcájukat feltúrták, majd félbehagyva otthagyták, így a járda már eleve nehezen volt járható, a havas, jeges időben pedig kifejezetten életveszélyessé vált. Mások azt kifogásolták, hogy hiába jelezték korábban a problémákat, sem a munkavégzés biztonságára, sem a megfelelő elkerítésre nem fordítottak kellő figyelmet.

Az említett videó:

Visszatérő elem a hozzászólásokban az is, hogy a lakók egyáltalán nem látnak kézi takarítókat az utcákon. Többen hiányolták azokat a közterületi dolgozókat, akik máskor utcaseprést végeznek, és most – a kommentelők szerint – épp a legnagyobb szükség lenne a jelenlétükre. 

A lakosság úgy érzi, hogy egy-egy bemutatott gép vagy videó önmagában kevés, ha közben a mindennapi közlekedés továbbra is csúszós és veszélyes marad.

Miközben az önkormányzat felkészültséget és folyamatos munkát hangsúlyoz, a VIII. kerületi lakók tömegesen érzik úgy, hogy a hó- és síkosságmentesítés nem ér el hozzájuk, és a téli közlekedés továbbra is komoly kockázatot jelent Józsefváros számos pontján. Sajnos ez a hozzáállás az év többi részében is tetten érhető az utcák tisztaságában, pontosabban azok hiányában.

Bezárnak az első iskolák Magyarországon az ítéletidő miatt – online oktatásra állnak át

Zala vármegyében a péntekre várható többórás ónos eső miatt másodfokú riasztást adtak ki, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak. A zalai bíróságok pénteken és szombaton csak általános ügyeletet tartanak, a tárgyalásokat elhalasztják. Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át, a diákokat arra kérik, hogy ne menjenek be az intézményekbe. Országos szintű rendkívüli tanítási szünet ugyanakkor nincs, a Belügyminisztérium szerint az iskolák fűtése jelenleg mindenhol biztosított.

