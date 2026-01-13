Deviza
Lantos Csaba
béremelés
vízügy

Váratlanul módosította a kormány a béremelési tervét: több ezren magasabb fizetést kapnak, mint korábban mondták – itt vannak a részletek

Idén 15 százalékos emelést kapnak a vízügyi dolgozók, folytatva a 2025-ös 30 százalékos növelést.
VG
2026.01.13, 20:15
Frissítve: 2026.01.13, 20:50

Idén 15 százalékos béremelésre számíthatnak a vízügyi dolgozók – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a közösségi médiában.

fizetés Váratlanul módosította a kormány a vízügyi dolgozók béremelési tervét– itt vannak a részletek
Fotó: Andrey Popov / Northfoto

A program 2027-ben 10 százalékos bérfejlesztéssel folytatódik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kabinet megbecsüli a vízügyi dolgozók munkáját, 2025-ben 30 százalékkal emelte a munkavállalók bérét. A politikus szerint a vízügyi dolgozók bére az eredtileg tervezett 60 százalékos emeléshez képest két év alatt átlagosan közel 65 százalékkal nő. 

Videóüzenetében a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a víz stratégiai ügy, amely meghatározza Magyarország jövőjét, ezért a felelős gazdálkodás a vízzel, valamint a vízellátás biztosítása a legfontosabb feladatok egyike. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb szélsőségek olyan kihívások, amelyekre csak erős, felkészült, korszerű eszközökkel és tudással rendelkező vízügyi ágazat adhat megfelelő válaszokat. 

A vízgazdálkodás állami feladatait nap mint nap csaknem 5 ezer ember látja el, munkájuk kulcsszerepet játszik Magyarország biztonságának és szuverenitásának megőrzésében. A felelősségük hatalmas, a munkájuk pedig nélkülözhetetlen, bár sokszor kevésbé látható a nyilvánosságban – fogalmazott.

Lantos Csaba kiemelte, hogy a vízügyesek éjjel-nappal, szélsőséges időjárási körülmények között is helytállnak, rendkívüli munkabírásról és elhivatottságról téve tanúbizonyságot, miként a 2024-es árvíz idején is. A gátőrök, felügyelők, gépkezelők, mérnökök, technikai munkatársak sokszor évtizedek tapasztalatával, családi hagyományként örökölt tudással, pótolhatatlan helyismerettel rendelkeznek.

Érdemes megemlíteni, hogy a folyamatban lévő bértárgyalások eddigi tapasztalatai alapján jövőre 7-8 százalékkal emelhetik a fizetéseket a magyarországi vállalatok, ugyanakkor óriási eltérések lehetnek az egyes ágazatok között – számolt be a Világgazdaságnak Mészáros Melinda a folyamatban lévő bértárgyalások tapasztalatairól.

A Liga Szakszervezetek vezetője szerint azok a munkavállalók vannak kedvezőbb helyzetben, akiknek a béremeléseiről csak 2026 első negyedévében várható döntés. Számukra a javuló piaci környezet jelenthet segítséget a bértárgyalásokon.

Fontos határidő közelít – érdemes dönteni, különben elúszik a pénz

A napokban kell dönteniük a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról, ugyanis a január 20-i a határidő jogvesztő. Sok munkáltatónál most határoznak az idei juttatási csomagokról, a fiatalok lakhatási támogatása költséghatékony és népszerű megoldás lehet az Otthon Start program miatt, a fiatalok lakhatási támogatása nem kombinálható a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatásával.

