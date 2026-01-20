Zelenszkij Kijevben ragadt, nem tud elmenni Davosba: pusztító a hideg, ez most tényleg vészhelyzet – a világelit már nem figyel Ukrajnára

Volodimir Zelenszkij bejelentette: inkább Ukrajnát választja a davosi Világgazdasági Fórum helyett. Az orosz rakéták és drónok által rommá lőtt energiahálózat miatt a fűtés, az áramellátás és a vízellátás is összeomlott az ukrán fővárosban, így az elnök inkább Kijevben marad, hogy a lakosság alapvető szükségleteire fókuszáljon. Igaz, döntését az is befolyásolhatja, hogy a nyugati vezetők az elmúlt néhány napban teljesen megfeledkeztek Ukrajnáról, és inkább Trump grönlandi törekvéseit akarják megállítani.

Volodimir Zelenszkij szerint az energiaválság kezelése minden diplomáciai eseménynél fontosabb, ám az is közrejátszhat, hogy a grönlandi válság miatt senki sem kíváncsi Ukrajnára / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán elnök kedden online sajtótájékoztatón erősítette meg: az ország súlyos energiaválsága miatt bizonytalanná vált részvétele a davosi Világgazdasági Fórumon. Zelenszkij elmondta, egyeztetett az ország energiaügyi válságstábjával, miközben folyamatosan koordinálják a fűtési és áramkimaradások kezelését, amelyeket az orosz támadások okoznak.

Egyelőre Ukrajnát választom, nem egy gazdasági fórumot

– fogalmazott az elnök, hozzátéve: a helyzet órák alatt változhat, attól függően, érkezik-e újabb légvédelmi vagy energetikai támogatás.

Az éjszaka során Oroszország újabb nagyszabású rakétatámadást indított Kijev ellen, ballisztikus fegyvereket is bevetve. A csapások következtében több mint ötezer toronyház maradt fűtés nélkül, miközben ezek közel 80 százalékában alig napokkal korábban állították helyre a szolgáltatást a január 9-i támadások után.

Kijev főpolgármestere, Vitalij Klicsko szerint a város bal partján a vízellátás is megszűnt, és már közel egy hete rendkívüli, előre nem tervezett áramszünetek sújtják a lakosságot.

Ukrajna múlt héten energiaügyi szükségállapotot hirdetett.

A helyzet a mindennapi élet legalapvetőbb szintjén is drámai. Egy 30 éves kijevi építész a Kyiv Postnak elmondta:

lakásában víz,

fűtés,

és áram sincs.

Mások arról számoltak be, hogy még a vécé lehúzása is lehetetlenné vált, mert a vízszivattyúk leálltak. Egy háromgyermekes anya szerint „luxusnak számít, ha egyáltalán van hideg víz”.

A lakásokban 13-16 fokos hőmérséklet az általános, miközben a fagy tartós. Egyes házakban ugyan működnek tartalék generátorok, de a liftek leálltak, az energia csak részlegesen érhető el. A közösségi összefogás erősödik, ám sokan már azt mondják: vidéken, kerti vécével könnyebb túlélni.