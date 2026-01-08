Elfogyott a türelem, beperelték Ursula von der Leyent: a saját honfitársánál szakadt el a cérna – valami nem tiszta a fegyvergyártókkal

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Törvényszékén. A politikus azzal vádolja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel folytatott kapcsolatait – írj az Euractiv.

Ursula von der Leyent beperelte a saját honfitársa / Fotó: AFP

De Masi beadványa formálisan nem Von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire.

A baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációkra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott az átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre. Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása a telefonhívásokról, e-mailekről és egyéb levelezésekről.

Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól.

Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

„A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Ursula von der Leyent ismételten rossz gazdálkodással és iratok törlésével hozták összefüggésbe” – írta De Masi sajtóközleményében.