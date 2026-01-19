Deviza
EUR/HUF385,65 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,32 0% RON/HUF75,79 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,65 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,32 0% RON/HUF75,79 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katasztrófa
Spanyolország
vonatbaleset

Horror vonatbaleset történt az éjjel: egymásba rohant két szerelvény, legalább húszan meghaltak Spanyolországban – videón a drámai mentés

Halálos vasúti szerencsétlenség történt éjszaka Spanyolországban. Két vonat siklott ki, legalább húsz ember életét vesztette. Több európai vezető is együttérzését fejezte ki a vonatbaleset miatt.
VG/MTI
2026.01.19, 07:27
Frissítve: 2026.01.19, 07:37

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 21 ember életét vesztette, a sérültek száma elérheti a százat, legalább 30 ember sérülése súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap éjjel. A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

Halálos vonatbaleset történt Spanyolországban
A mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a spanyolországi vonatbaleset helyszínét / Fotó: Jorge Guerrero / AFP

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte, hogy a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett. Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült, hogy a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

A balesetben több mint 30-an súlyosan megsérültek, összesen pedig legalább 73-an. A vonatok közül az egyik, amely a Malaga–Madrid útvonalon közlekedett, kb. 300 utassal az egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd átcsúszott a szomszédos vágányra, ahol frontálisan ütközött egy szembejövő vonattal. Ez a Madrid–Huelva útvonalon közlekedett, nagyjából 100 utassal – írta a Magyar Nemzet.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

Uniós vezetők sora is részvétét fejezte ki a spanyolországi vonatbaleset miatt

Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt, amelyben a legfrissebb hivatalos spanyol közlések szerint 21-en meghaltak és 90-en megsérültek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a halálos áldozatok hozzátartozói és a sérültek mellett az egész spanyol néppel együttérzését fejezte ki.

„Ma éjszaka Önökkel vagyok gondolatban” – írta az X közösségi oldalon Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, gyors felépülést kívánva a sérülteknek.

Roberta Metsola európai parlamenti elnök erőt és lelki megbékélést kívánt az áldozatoknak, illetve hozzátartozóiknak, a sérülteknek gyors felépülést is. Egyúttal köszönetét fejezte ki a mentést végzőknek.

Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén az elsők között reagált a szerencsétlenségre. „Olaszország osztozik Spanyolország fájdalmában a tragédia miatt” – fogalmazott Meloni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu