Horror vonatbaleset történt az éjjel: egymásba rohant két szerelvény, legalább húszan meghaltak Spanyolországban – videón a drámai mentés

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 21 ember életét vesztette, a sérültek száma elérheti a százat, legalább 30 ember sérülése súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap éjjel. A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

A mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a spanyolországi vonatbaleset helyszínét / Fotó: Jorge Guerrero / AFP

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte, hogy a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett. Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült, hogy a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

A balesetben több mint 30-an súlyosan megsérültek, összesen pedig legalább 73-an. A vonatok közül az egyik, amely a Malaga–Madrid útvonalon közlekedett, kb. 300 utassal az egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd átcsúszott a szomszédos vágányra, ahol frontálisan ütközött egy szembejövő vonattal. Ez a Madrid–Huelva útvonalon közlekedett, nagyjából 100 utassal – írta a Magyar Nemzet.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

Uniós vezetők sora is részvétét fejezte ki a spanyolországi vonatbaleset miatt

Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt, amelyben a legfrissebb hivatalos spanyol közlések szerint 21-en meghaltak és 90-en megsérültek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a halálos áldozatok hozzátartozói és a sérültek mellett az egész spanyol néppel együttérzését fejezte ki.