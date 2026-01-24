Deviza
Hivatalos: Amerika kilépett a világ egyik legfontosabb szervezetéből, azonnal összeomolhat – Trump vitte magával a pénzt is

Egy év után hivatalosan is lezárult a folyamat, amelyet Trump az első elnöki rendeletével indított el. Az Egyesült Államok hivatalosan is távozott a WHO-ból, s mivel a pénzügyi támogatást is magukkal vitték, a szervezet most súlyos finanszírozási problémákkal küzd.
VG/MTI
2026.01.24, 08:15
Frissítve: 2026.01.24, 08:15

Az Egyesült Államok hivatalosan is megszüntette tagságát az Egészségügyi Világszervezetben, lezárva a kilépési folyamatot, amelyet Donald Trump első elnöki rendelete indított el 2025 januárjában. A döntést a WHO járványkezelése miatti kritikákra hivatkozva indokolták, és az ország a jövőben csak korlátozott együttműködést folytat a szervezettel.

who
Az Egyesült Államok hivatalosan is távozott a WHO-ból, s mivel a pénzügyi támogatást is magukkal vitték, a szervezet most súlyos finanszírozási problémákkal küzd / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok hivatalosan is befejezte kilépését az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), megerősítve Donald Trump 2025. januári elnöki rendeletét. A folyamat egy évig tartott, és pénteken zárult le, így az ország január 22. óta már nem tagja a szervezetnek.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a kilépés oka, hogy 

a WHO hibák sorozatát követte el a koronavírus-járvány idején, és a döntéssel kezelhetővé válnak az amerikai emberek számára okozott károk.

A tárca hangsúlyozta, hogy a szervezet eltávolodott eredeti küldetésétől, és gyakran az Egyesült Államok érdekeivel szemben cselekedett, miközben az ország korábban alapító tagként és legnagyobb pénzügyi támogatóként jelentős szerepet vállalt a WHO-ban.

A kilépéssel egyidejűleg az Egyesült Államok minden anyagi és szakmai hozzájárulását megszüntette a WHO kezdeményezéseihez. Azonban a közlemény szerint Washington a jövőben továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a nemzetközi közegészségügyben, elsősorban kétoldalú együttműködéseken keresztül, hogy biztosítsa az amerikaiak biztonságát és egészségét.

A kilépés komoly diplomáciai és nemzetközi visszhangot válthat ki, miközben az USA új stratégiát épít az egészségügyi együttműködés terén, eltávolodva a globális multilaterális szervezettől.

Pénzügyi pofon a WHO-nak

A WHO-nak okozott anyagi ütés sem elhanyagolható: az Egyesült Államok eddig a szervezet teljes költségvetésének mintegy 18 százalékát biztosította, legnagyobb támogatójának elvesztése pedig súlyos finanszírozási problémákat vetett fel.

A kilépést követően a WHO tagállamai nagyjából 400 millió dolláros költségvetési csökkentésről tárgyalnak, mivel a szervezetnek át kell alakítania pénzügyi terveit a 2026-2027-es időszakra. 

Ez érinti például a gyermekbénulás elleni küzdelmet és a vészhelyzeti egészségügyi programokat is, miközben a nemzetközi testület vezetői továbbra is hangsúlyozzák az ügynökség stratégiai céljainak fenntartását.

A WHO főigazgatója a költségvetési vitát megelőzően ismételten felhívta az Egyesült Államok figyelmét az együttműködés fontosságára, és jelezte, hogy a szervezet szívesen fogadna javaslatokat a működésének javítására. A vita Genfben, a végrehajtó tanács ülésén zajlik, ahol a tagállamok képviselői próbálnak konszenzusra jutni a szervezet jövőbeni pénzügyi kereteiről — miközben a legnagyobb támogató kilépése miatt új realitásokkal kell szembenézniük.

Sokba kerül a WHO-nak Trump döntése

Az Egyesült Államok eddig a teljes költségvetés 18 százalékát biztosította, a kilépés miatt pedig teljesen át kell gondolni a tervezett büdzsét.

 

