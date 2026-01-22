Deviza
A sivatagban zárulhat le az ukrajnai háború? Óriási bejelentést tett Zelenszkij

Bár a konkrét témákat még nem hozták nyilvánosságra, a megbeszélés előrelépést hozhat a kelet-európai helyzet rendezésében. Zelenszkij Davosban bejelentette, hogy a háború kirobbanása óta először kerül sor háromoldalú tárgyalásra az orosz, ukrán és amerikai küldöttségek között, egy semleges területen.
2026.01.22, 17:54
Frissítve: 2026.01.22, 18:30

Volodimir Zelenszkij Davosban jelentette be, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország delegációi január 23–24-én találkoznak az Egyesült Arab Emírségekben. A találkozó célja a konfliktus csökkentése és a diplomáciai párbeszéd erősítése.

Trump says arranging Putin-Zelensky summit békecsúcs zelenszkij
Zelenszkij Davosban bejelentette, hogy a háború kirobbanása óta először kerül sor háromoldalú tárgyalásra az orosz, ukrán és amerikai küldöttségek között / Fotó: AFP

Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország delegációi különleges háromoldalú találkozóra készülnek az Egyesült Arab Emírségekben 

jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon. A találkozó 2026. január 23–24. között kerül sorra, és minden jel szerint új fejezetet nyithat a háborús helyzetben, amely évek óta feszíti Kelet-Európát.

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán küldöttség a tervek szerint részt vesz a megbeszéléseken, az amerikai és az orosz fél képviselői pedig hasonlóképpen biztosítják részvételüket. A találkozó jelentősége abban rejlik, hogy először kerül sor ilyen háromoldalú, közvetlen párbeszédre az Egyesült Arab Emírségek területén, és bár a napirend részleteit még nem hozták nyilvánosságra, a tárgyalások célja a konfliktus csökkentése és a diplomáciai kapcsolatok erősítése lehet.

Ismét eredményes volt a Trump–Zelenszkij-találkozó

A bejelentés különösen érdekes, mert Zelenszkij a találkozót közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel folytatott davosi egyeztetését követően tette közzé, ami további spekulációkra adott okot az amerikai–ukrán–orosz kapcsolatok jövőjét illetően. A találkozó lehetőséget adhat a fegyveres konfliktus lezárására, a gazdasági nyomás mérséklésére, valamint az energiapolitikai kérdések rendezésére is.

A helyszín, az Egyesült Arab Emírségek, különleges szerepet játszik: semleges területként lehetővé teszi a párbeszédet, és jelzi, hogy a felek hajlandóak a diplomáciai megoldásokra a hagyományos nyugati vagy keleti politikai nyomás nélkül. 

A találkozó két napja alatt várhatóan intenzív tárgyalások zajlanak majd, és a résztvevők célja, hogy előrelépést érjenek el a konfliktus rendezésében.

A háromoldalú találkozó történelmi jelentőségű lehet, hiszen először kerül sor közvetlen párbeszédre az érintett felek között semleges harmadik országban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megbeszélések taktikailag is fontosak, és Ukrajna elkötelezett a diplomáciai megoldások mellett, miközben folytatja az ország védelmét és nemzetközi támogatását.

Putyin váratlan húzása: már lemondana az orosz vagyonról, de nem az európaiaknak – azt is megmondta, miért

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy kész megengedni az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyon felhasználását két célra. Brüsszelben nem bontanak pezsgőt.

 

