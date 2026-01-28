Oroszország kész személyes találkozót tartani az ukrán elnökkel Moszkvában, ha valódi tárgyalási szándék és konkrét eredményekre irányuló felkészültség áll a háttérben – erről beszélt a nyilvánosság előtt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. A nyilatkozat szerint az orosz fél garantálná Volodimir Zelenszkij biztonságát és a tárgyalások lebonyolításához szükséges feltételeket, ugyanakkor világossá tette: a találkozónak kézzelfogható eredményekre kell irányulnia.

Zelenszkij meghívót kapott Moszkvába: csak akkor fogadják szépen, ha békével megy / Fotó: Oleksandr Osipov

Usakov a sajtónak azt mondta, az ukrán külügyminiszter legutóbbi kijelentése, miszerint az ukrán elnök kész lenne tárgyalni, nem új elem az orosz fél számára. Állítása szerint a kérdés korábban is felmerült a Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közötti telefonos egyeztetések során. Ezeken az egyeztetéseken Trump több alkalommal is felvetette egy esetleges személyes találkozó lehetőségét, melyet Moszkva elmondása szerint elvi szinten már korábban sem zárt ki.

Az orosz elnöki tanácsadó hangsúlyozta:

Moszkva nem utasítja el a legmagasabb szintű kapcsolatfelvételt,

ugyanakkor két alapfeltételt szab. Az első a tárgyalások alapos előkészítése, a második pedig az, hogy azok ne pusztán gesztusértékűek legyenek, hanem „konkrét, pozitív eredményekhez” vezessenek. Usakov szerint Putyin ezt a megközelítést többször is világossá tette újságíróknak adott nyilatkozataiban.

A felvetés időzítése nem független a nemzetközi diplomáciai mozgásoktól. A háború elhúzódása, valamint a nyugati közvetítési kísérletek nyomán időről időre felmerül a közvetlen orosz–ukrán párbeszéd kérdése, ugyanakkor eddig egyik fél sem tett olyan lépést, amely áttörést hozott volna. Az orosz fél mostani üzenete formálisan nyitottságot jelez, de egyben szűk mozgásteret is kijelöl azzal, hogy Moszkvához kötné a találkozó helyszínét és feltételeit.

A nyilatkozat egyelőre nem váltott ki hivatalos reakciót Kijevből,

és az sem világos, hogy az ukrán vezetés mennyire tekinti reálisnak egy moszkvai csúcstalálkozó lehetőségét a jelenlegi háborús környezetben. Az azonban látszik, hogy Oroszország kommunikációjában ismét előtérbe került a tárgyalási készség hangsúlyozása, miközben továbbra is ragaszkodik saját feltételeihez és értelmezési kereteihez.