Zelenszkij szerint hónapok vannak hátra a háborúból – közben a Kreml drónjai folyamatosan odacsapnak

Az orosz–urán háború közel négy éve után a béketárgyalások előrehaladása óvatos optimizmusra ad okot Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – írja a Der Spiegel.

Zelenszkij szerint már csak hónapok vannak hátra a háborúból / Fotó: AFP

Zelenszkij nem zárja ki a háború 2026 első felében történő befejeződését.

„Tudomásul vesszük, hogy az európai partnereinkkel, és természetesen az Egyesült Államokkal és a Hajlandó Koalíció minden tagjával folytatott tárgyalások új mérföldkőhöz értek” – mondta az ukrán elnök ciprusi látogatása során.

Az EU vezetői Ciprus hat hónapos EU Tanácsi elnökségének kezdetén gyűltek össze a fővárosban, Nicosiában. „Tudatában vagyunk annak, hogy ez a háború véget vethet az önök elnöksége alatt” – mondta Zelenszkij az Interfax Ukraina hírügynökségnek az ünnepségen.

Az elnök ugyanakkor kijelentette, hogy

Moszkvára további nyomást kell gyakorolni szankciókkal, hogy beleegyezzen az agresszív háborújának befejezésébe.

„Minden dollárt, amit Oroszország elveszít, agresszorként veszít” – fogalmazott. Egy nappal korábban a támogató országok párizsi csúcstalálkozóján biztonsági garanciákat ígértek Ukrajnának tűzszünet esetén.

Azonban nemrég újabb orosz légi csapás történt Odessza közelében. Az ukrán hatóságok szerint legalább két ember meghalt. Az orosz hadsereg drónokat és rakétákat vetett be – jelentette be Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója a Telegramon. Hozzátette, hogy nyolcan megsebesültek is.

Ukrajna létfontosságú gabona- és egyéb mezőgazdasági termékexportja a fekete-tengeri kikötőkön halad át. Oroszország többször is bombázta a kikötői létesítményeket és magát Odessza városát is. Az ukrán erők pedig az elmúlt hetekben orosz tankereket támadtak a Fekete-tengeren.

Szerda este Oroszország más déli nagyvárosokat is támadott a levegőből. A legutóbbi orosz támadások miatt áramszünet történt Dnyipropetrovszk és Zaporizzsje ukrán régiókban.

Oroszország tömeges dróntámadást hajtott végre több régió energiainfrastruktúrája ellen – jelentette be az Ukrenergo állami tulajdonú hálózatüzemeltető csütörtök kora reggel. Ennek következtében Dnyipropetrovszk és Zaporizzsje régió, köztük a regionális központok fogyasztói áram nélkül vannak.